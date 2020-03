Senat: Ovo je najveći program spašavanja u povijesti Amerike

Bijela kuća i senatski vođe objavili su u srijedu da su postigli dogovor o paketu pomoći gospodarstvu vrijednom oko dva bilijuna dolara koji bi trebao ublažiti utjecaj pandemije korona virusa.

Paket bez presedana po veličini i opsegu objavljen je u trenutku dok je većina američkog gospodarstva suočena s mogućom recesijom, a veliki dijelovi države 'prizemljeni' su u okviru napora da se obuzda širenje koronavirusa.

- Nakon intenzivnih pregovora obje strane u Senatu postigle su dogovor o povijesnom paketu pomoći za ovu pandemiju - napisao je vođa senatske većine Mitch McConnell u tvitu u srijedu rano ujutro.

- Zakon ćemo usvojiti kasnije tijekom dana - dodao je.

Chuck Schumer, vođa demokratske manjine u Senatu, kazao je da je sporazum "najveći program spašavanja u američkoj povijesti".

- Ovo nije trenutak za slavlje nego plod potreba - dodao je.

Paket bi trebao uključiti novčane isplate samim radnicima uz zajmove poslodavcima koji bi mogli biti otpisani ako se iskoriste za zadržavanje radnika.

Paket će ići uz četiri bilijuna dolara zajmova iz sustava federalnih rezervi, prema ekonomskom savjetniku Bijele kuće Larryju Kudlowu.

Objava dogovora uslijedila je nakon pet dana maratonskih pregovora između demokrata, republikanaca i Bijele kuće.

Sporazum je postignut u trenutku dok se zaraza korona virusom širi SAD-om, a New York je postao njegovo žarište.

Predsjednik Donald Trump u utorak je kazao kako želi da se američko gospodarstvo opet pokrene do Uskrsa unatoč upozorenjima javnozdravstvenih stručnjaka da to neće biti moguće i brzog širenja zaraze koja se svaka tri dana udvostruči u saveznoj državi New York.

Javnozdravstveni stručnjaci upozoravaju da je potrebno obustavljanje poslovanja kako bi se usporilo širenje virusa.

U državi New York vrhunac zaraze očekuje se za 14 do 21 dana, upravo kada bi Trump želio ukinuti sva ograničenja kretanja.

U New Yorku je do utorka zabilježeno 25.665 zaraženih korona virusom što je deset puta više od druge najpogođenije američke savezne države Kalifornije.

U zemlji je dosad umrlo više od 670 osoba, prema podacima sveučilišta Johns Hopkins.