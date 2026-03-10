Obavijesti

News

Komentari 1
NOVI MANDAT

Lakušić je novo-stari rektor zagrebačkog sveučilišta

Piše Ana Dasović,
Čitanje članka: 1 min
Lakušić je novo-stari rektor zagrebačkog sveučilišta
Foto: Pixsell/canva

Unatoč zahtjevima kandidata Ivana Koprića, trenutačnog dekana Pravnog fakulteta, kao i brojnih medija, Sveučilište nije dopustilo prisustvo novinara na sjednici Senata. To je protivno Statutu, pojasnili su

Admiral

Članovi Senata, njih 73, danas, u utorak 10. ožujka, odabrali su novog rektora zagrebačkog Sveučilišta, za mandat do 2030. godine. Pobjednik je dosadašnji rektor Stjepan Lakušić, a protukandidat je bio trenutni dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić. Rektorska funkcija bira se na mandat od četiri godine, a jedan rektor može odraditi dva mandata uzastopno. Rezultat je bio 58-13 u korist Lakušića.

Prema Statutu Sveučilišta, rektor se bira tajnim glasanjem, a glasaju trenutni rektor, sedam prorektora, 53 predstavnika zaposlenika na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim radnim mjestima (među njima su dekani i dekanice), četiri predstavnika zaposlenika na nastavnim i suradničkim radnim mjestima i osam predstavnika studenata. Svaki član ima jedan glas, a pobijedi onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Senata, dakle, 37+1 glas.

TKO ĆE BITI ZAGREBAČKI REKTOR? Koprić izaziva Lakušića na 'dvoboj': Suočimo javno programe za rektora Zagreba
Koprić izaziva Lakušića na 'dvoboj': Suočimo javno programe za rektora Zagreba

Ako nijedan kandidat ne dobije dovoljan broj glasova, na istoj sjednici ponavljaju se tri izborna kruga. Ako rektor nije izabran, ponavlja se izborni postupak.

Stjepan Lakušić, tadašnji dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu, izabran je za rektora 2022. Tad je naslijedio Damira Borasa koji je uz mnoge skandale vodio Sveučilište osam godina. Lakušić je nastavio politiku potpune zatvorenosti Sveučilišta prema medijima, on sam se uglavnom držao podalje od medija, osim ako nije bila u pitanju državna televizija/radio, ili neka formalna prilika.

Njegov protukandidat Koprić to je često naglašavao u svojoj kampanji, te je inzistirao na otvaranju Sveučilišta, ali i ozbiljnim promjenama koje bi vratile ugled najstarijeg hrvatskog Sveučilišta, koje nažalost posljednjih godina pada na svjetskim ljestvicama kvalitete. 

INTERVJU: IVAN KOPRIĆ Rektor potpisuje ugovore od 1,8 milijardi eura, a ne snosi baš nikakvu odgovornost!
Rektor potpisuje ugovore od 1,8 milijardi eura, a ne snosi baš nikakvu odgovornost!

Koprić je tražio i da se za javnost otvori izvanredna sjednica Senata na kojoj su on i Lakušić predstavili programe, no izborno Povjerenstvo odbilo je takvu mogućnost. Kako su pojasnili, radi se o zahtjevu koji nije sukladan "Pozivu i Uputi te je usmjeren na retroaktivnu promjenu pravila izbornoga postupka u njegovu tijeku, odnosno u fazi kada je on već odmaknuo".

Inače, tijekom izborne kampanje vodila se i manje javna bitka između njih dvojice, a vezano uz situaciju na Pravnom fakultetu. Naime, Pravni fakultet donio je odluku da stotine izvanrednih studenata koji nisu završili fakultet u dvostruko predviđenom roku gube pravo na studiranje.

PRIVREMENO RJEŠENJE Odluka rektora: 700 studenata Pravnog fakulteta neće izbrisati
Odluka rektora: 700 studenata Pravnog fakulteta neće izbrisati

Krajem veljače, pak, Sveučilište je obustavilo provedbu odluke Fakulteta. Odbor za statutarna pitanja u prosincu je ocijenio da je odluka Fakulteta protupropisna i da bi trebala biti stavljena izvan snage. U očitovanju su naveli da studenti imaju pravo završiti studij prema uvjetima koji su vrijedili u trenutku upisa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi
PRAVNI MANEVAR

KAKO TO? Zlatko Dalić vikendicu ne može legalizirati. Ali država mu je neće rušiti. Ovo su razlozi

Niti izmjenama zakona o bespravnoj gradnji, vikendica ne može ostati u štićenim područjima prirode. Ali zbog zakonske rupe i postupanja Međimurske županije i Državnog inspektorata, neće je niti ukloniti
Stručnjaci upozoravaju na nove eskalacije: 'Cijene nafte mogle bi ostati visoke i nakon rata'
DRONOVI SVE ČEŠĆI

Stručnjaci upozoravaju na nove eskalacije: 'Cijene nafte mogle bi ostati visoke i nakon rata'

Američko-izraelski napadi na Iran se nastavljaju, dok Teheran pokreće protuudare i sve više koristi dronove. Stručnjaci u emisiji Otvoreno upozorili su i na posljedice za svjetsko gospodarstvo, posebno rast cijena nafte.
Putin: Energetska kriza je stigla, spremni smo surađivati ​​s Europom. Potrebna su jamstva.
OGLASIO SE RUSKI VOĐA

Putin: Energetska kriza je stigla, spremni smo surađivati ​​s Europom. Potrebna su jamstva.

Cijene nafte u ponedjeljak su premašile 100 dolara po barelu i dosegle vrhunce od 2022. godine jer je Hormuški tjesnac efektivno zatvoren zbog rata s Iranom....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026