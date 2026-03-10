Lakušić je novo-stari rektor zagrebačkog sveučilišta

Članovi Senata, njih 73, danas, u utorak 10. ožujka, odabrali su novog rektora zagrebačkog Sveučilišta, za mandat do 2030. godine. Pobjednik je dosadašnji rektor Stjepan Lakušić, a protukandidat je bio trenutni dekan Pravnog fakulteta u Zagrebu Ivan Koprić. Rektorska funkcija bira se na mandat od četiri godine, a jedan rektor može odraditi dva mandata uzastopno. Rezultat je bio 58-13 u korist Lakušića.

Prema Statutu Sveučilišta, rektor se bira tajnim glasanjem, a glasaju trenutni rektor, sedam prorektora, 53 predstavnika zaposlenika na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim radnim mjestima (među njima su dekani i dekanice), četiri predstavnika zaposlenika na nastavnim i suradničkim radnim mjestima i osam predstavnika studenata. Svaki član ima jedan glas, a pobijedi onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova svih članova Senata, dakle, 37+1 glas.

Ako nijedan kandidat ne dobije dovoljan broj glasova, na istoj sjednici ponavljaju se tri izborna kruga. Ako rektor nije izabran, ponavlja se izborni postupak.

Stjepan Lakušić, tadašnji dekan Građevinskog fakulteta u Zagrebu, izabran je za rektora 2022. Tad je naslijedio Damira Borasa koji je uz mnoge skandale vodio Sveučilište osam godina. Lakušić je nastavio politiku potpune zatvorenosti Sveučilišta prema medijima, on sam se uglavnom držao podalje od medija, osim ako nije bila u pitanju državna televizija/radio, ili neka formalna prilika.

Njegov protukandidat Koprić to je često naglašavao u svojoj kampanji, te je inzistirao na otvaranju Sveučilišta, ali i ozbiljnim promjenama koje bi vratile ugled najstarijeg hrvatskog Sveučilišta, koje nažalost posljednjih godina pada na svjetskim ljestvicama kvalitete.

Koprić je tražio i da se za javnost otvori izvanredna sjednica Senata na kojoj su on i Lakušić predstavili programe, no izborno Povjerenstvo odbilo je takvu mogućnost. Kako su pojasnili, radi se o zahtjevu koji nije sukladan "Pozivu i Uputi te je usmjeren na retroaktivnu promjenu pravila izbornoga postupka u njegovu tijeku, odnosno u fazi kada je on već odmaknuo".

Inače, tijekom izborne kampanje vodila se i manje javna bitka između njih dvojice, a vezano uz situaciju na Pravnom fakultetu. Naime, Pravni fakultet donio je odluku da stotine izvanrednih studenata koji nisu završili fakultet u dvostruko predviđenom roku gube pravo na studiranje.

Krajem veljače, pak, Sveučilište je obustavilo provedbu odluke Fakulteta. Odbor za statutarna pitanja u prosincu je ocijenio da je odluka Fakulteta protupropisna i da bi trebala biti stavljena izvan snage. U očitovanju su naveli da studenti imaju pravo završiti studij prema uvjetima koji su vrijedili u trenutku upisa.