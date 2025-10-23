Obavijesti

News

Komentari 0
MARATONSKI GOVOR

Senator više od pola dana držao govor protiv Trumpovih politika

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Senator više od pola dana držao govor protiv Trumpovih politika
Foto: Kevin Mohatt

Merkley je treći demokratski zastupnik ove godine koji je održao maratonski govor, takozvani filibuster

Demokratski senator Jeff Merkley iz Oregona u srijedu je više od pola dana održao maratonski govor protiveći se politikama republikanskog predsjednika Donalda Trumpa.

- Želim ponovno istaknuti svoju glavnu misiju zbog koje sam ovdje cijelu noć, a to je - upozoriti na autoritarno preuzimanje vlasti i strategiju donošenja autoritarnih zakona u kojima gube obitelji, a dobivaju milijarderi - rekao je Merkley.

NIŠTA OD SUSRETA Trump: Otkazao sam sastanak s Putinom. Nemam dobar osjećaj
Trump: Otkazao sam sastanak s Putinom. Nemam dobar osjećaj

Merkley je treći demokratski zastupnik ove godine koji je održao maratonski govor, takozvani filibuster. Senator Cory Booker iz New Jerseya govorio je više od 25 sati, od 31. ožujka do 1. travnja, čime je oborio rekord koji je držao senator Strom Thurmond iz Južne Karoline, poznat po tome što je 1957. blokirao Zakon o građanskim pravima više od 24 sata.

Vođa demokrata u Zastupničkom domu, Hakeem Jeffries iz New Yorka, govorio je na sjednici gotovo devet sati 3. srpnja, kako bi odgodio izglasavanje opsežnog republikanskog zakona o smanjenju poreza i potrošnje, čime je srušio rekord bivšeg republikanskog čelnika Kevina McCarthyja iz Kalifornije, koji je 2021. govorio više od osam sati.

PROTIV NAFTNIH KOMPANIJA SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'
SAD uveo oštre sankcije Rusiji: 'Vrijeme je za prekid ubijanja!'

Demokrati u Washingtonu trenutačno imaju malo utjecaja, budući da republikanci drže većinu i u Zastupničkom domu i u Senatu. No demokrati u Senatu i vođa demokrata u Zastupničkom domu mogu zadržati riječ koliko god dugo mogu govoriti, kako bi skrenuli pozornost na određena pitanja i usporili rad zakonodavnog tijela.

Demokrati u Senatu također su više puta iskoristili pravilo o 60 glasova potrebnih za usvajanje zakona kako bi blokirali privremeni zakon o financiranju koji su 19. rujna izglasali republikanci u Zastupničkom domu uz potporu jednog demokrata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu
POLICAJAC I GLUMAC

Tko je Leon Lučić koji je pucao u Središću: Bio je zvijezda krim sapunice. Sudi mu se za iznudu

Nakon policijske karijere, kao glumac-naturščik pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji Krim tim 2
VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'
SVJEDOK PUCNJAVE

VIDEO Tip je rekao 'gdje je ta pi*ka Leon?!' Znamo za Lučića, al' da će se poubijati na ulici...'

Nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici, kaže nam jedan od svjedoka pucnjave u Novom Zagrebu...
EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao
VIDEO

EKSKLUZIVNO Ovo je trenutak pucnjave u Središću: Tukao ga je nogom, a onda ga i upucao

Pucnjava je uznemirila građane u Zagrebu u srijedu prijepodne. Naš čitatelj uhvatio je trenutak pucnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025