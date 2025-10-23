Senator više od pola dana držao govor protiv Trumpovih politika

Demokratski senator Jeff Merkley iz Oregona u srijedu je više od pola dana održao maratonski govor protiveći se politikama republikanskog predsjednika Donalda Trumpa.

- Želim ponovno istaknuti svoju glavnu misiju zbog koje sam ovdje cijelu noć, a to je - upozoriti na autoritarno preuzimanje vlasti i strategiju donošenja autoritarnih zakona u kojima gube obitelji, a dobivaju milijarderi - rekao je Merkley.

Merkley je treći demokratski zastupnik ove godine koji je održao maratonski govor, takozvani filibuster. Senator Cory Booker iz New Jerseya govorio je više od 25 sati, od 31. ožujka do 1. travnja, čime je oborio rekord koji je držao senator Strom Thurmond iz Južne Karoline, poznat po tome što je 1957. blokirao Zakon o građanskim pravima više od 24 sata.

Vođa demokrata u Zastupničkom domu, Hakeem Jeffries iz New Yorka, govorio je na sjednici gotovo devet sati 3. srpnja, kako bi odgodio izglasavanje opsežnog republikanskog zakona o smanjenju poreza i potrošnje, čime je srušio rekord bivšeg republikanskog čelnika Kevina McCarthyja iz Kalifornije, koji je 2021. govorio više od osam sati.

Demokrati u Washingtonu trenutačno imaju malo utjecaja, budući da republikanci drže većinu i u Zastupničkom domu i u Senatu. No demokrati u Senatu i vođa demokrata u Zastupničkom domu mogu zadržati riječ koliko god dugo mogu govoriti, kako bi skrenuli pozornost na određena pitanja i usporili rad zakonodavnog tijela.

Demokrati u Senatu također su više puta iskoristili pravilo o 60 glasova potrebnih za usvajanje zakona kako bi blokirali privremeni zakon o financiranju koji su 19. rujna izglasali republikanci u Zastupničkom domu uz potporu jednog demokrata.