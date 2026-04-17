UHIĆEN JE

Senjanin pucao na dvojicu pa aplikacijom slao prijetnje smrću

Piše 24sata,
Foto: PU osječko-baranjska

Verbalni sukob eskalirao: Muškarac (49) ispalio je više hitaca, a dva dana kasnije slao prijetnje koje su izazvale strah za život

Policija u Senju dovršila je kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za niz teških kaznenih djela, uključujući dovođenje u opasnost života i imovine, nedozvoljeno posjedovanje oružja te prijetnje. Prema sumnjama policije, incident se dogodio u subotu, 11. travnja, u Krivom Putu, gdje je prvo došlo do verbalnog sukoba između 49-godišnjaka i 48-godišnjeg muškarca zbog ranije nerazjašnjenih odnosa. Situacija je ubrzo izmakla kontroli, osumnjičeni je navodno izvadio pištolj i ispalio nekoliko hitaca u smjeru 48-godišnjaka i još jednog muškarca, 26-godišnjaka, obojice iz Crikvenice.

No tu nije bio kraj drami. Samo dva dana kasnije, u ponedjeljak 13. travnja, 49-godišnjak je, kako se sumnja, putem jedne aplikacije slao prijetnje smrću 48-godišnjaku. Te su poruke kod oštećenog izazvale ozbiljan strah i bojazan za vlastiti život.

49- godišnjak je uhićen te je predan pritvorskom nadzorniku. Protiv njega podnijeta kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu, javlja policija.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

