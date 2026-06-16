Senzacija u Cavtatu: Pronašli netaknuti sarkofag star barem 1500 godina, teži čak pet tona

Muzeji i galerije Konavla proveli su arheološka istraživanja na lokalitetu Zorina 8 u Cavtatu i tom su prilikom evidentirali zidane grobnice, ukope u amforama, grobove građene od kamenih ploča, grobove pod tegulama te reprezentativni sarkofag.

Najznačajniji nalaz je upravo kameni sarkofag, pronađen u situ unutar nekropole. Njegovu iznimnu vrijednost određuju stupanj očuvanosti, okolnosti pronalaska te činjenica da je otkriven kao zatvorena i netaknuta grobna cjelina, piše DubrovnikNet.

Foto: Muzeji i galerije Konavala

Izrađen je od lokalnog vapnenca, a sastoji se d kamenog sanduka i dvoslivnog pokrova s akroterijima na uglovima. Pripada skupini kasnoantičkih sarkofaga salonitanskog tipa te se okvirno datira između 4. i 6. stoljeća. Dr. Božo Prtoljan je utvrdio da je sarkofag izrađen od lokalnog kamena, što upućuje na djelovanje lokalne klesarske radionice tijekom kasnoantičkog razdoblja.

Foto: Muzeji i galerije Konavala

Pronađen je u izvornom položaju, intaktan, na dubini od tri metra mase od oko pet tona. U unutrašnjosti sarkofaga evditentiran je primarni ukop pokojnika, iako su ostaci bili loše očivani. Ipak, zabilježeni su organski i drugi depoziti koji će biti predmet daljnjih laboratorijskih analiza.

Foto: Muzeji i galerije Konavala

Istraživanja su provedena u organizaciji Muzeja i galerija Konavala pod vodstvom Helene Puhare. Stručni suradnici na projektu bili su Jelena Beželj iz Muzeja i galerija Konavala i Krešimir Grbavac iz Arheološkog muzeja Dubrovačkih muzeja, a u istraživanjima su sudjelovali i Lukša Klaić, Ivo Letunić, Karmen Rihter te tvrtka Arheo Plan.

Muzeji i galerije Konavala posebno zahvaljuju Marti Perkić iz Konzervatorskog odjela u Dubrovniku na kontinuiranoj stručnoj pomoći i suradnji tijekom svih faza istraživanja.