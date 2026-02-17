Obavijesti

SENZACIJA Neobična vrsta stigla je u Zagreb: 'Spasili smo 17 čovječjih ribica iz plitke vode'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
SENZACIJA Neobična vrsta stigla je u Zagreb: 'Spasili smo 17 čovječjih ribica iz plitke vode'
Foto: Javna ustanova "More i krš"

Čovječja ribica može preživjeti čak 12 godina bez hrane. Živi u špiljama, a u kontroliranim uvjetima drži se u mraku na osam stupnjeva...

Admiral

Čak 17 čovječjih ribica završilo je u potoku na području Cetinske krajine. Zbog toga smo se 'bacili' na njihovo spašavanje, ispričao nam je ravnatelj Javne ustanove "More i krš" Domagoj Lažeta. Objasnio nam je da su kao posljedica dugog kišnog razdoblja proradili brojni povremeni i periodični izvori.

