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PROBLEMI ZA CARNEYJA?

Separatisti slavili na izborima u Quebecu. Vođa stranke najavio je referendum o odvajanju...

Piše HINA,
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Separatisti slavili na izborima u Quebecu. Vođa stranke najavio je referendum o odvajanju...
Foto: Patrick Doyle
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Plamondon, pozivajući se na političku neizvjesnost i gospodarsku štetu uzrokovanu carinama, kaže da neće raspisati novi referendum sve dok Trump ne napusti Bijelu kuću...

Separatistička stranka pobijedila je u ponedjeljak na izborima u Quebecu, izvijestio je radio Kanada, a taj bi rezultat mogao otežati premijeru Marku Carneyju održavanje nacionalnog jedinstva u suočavanju s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Radio Kanada je objavio da prvi rezultati jasno pokazuju kako se ta pokrajina s devet milijuna stanovnika, u kojoj većinu stanovništva čine govornici francuskog jezika, odlučila za Kvebečku stranku (PQ) pod vodstvom Paula St-Pierrea Plamondona. On obećava održavanje referenduma o odvajanju od Kanade nakon što Trump napusti dužnost.

No, još je prerano reći je li stranka – koja je posljednji put bila na vlasti 2014. godine – osvojila većinu od 127 mjesta u pokrajinskoj skupštini, dodao je radio.

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Taj rezultat, koji se očekivao, odražava zasićenost birača vladom desnog centra - Koalicije za budućnost Quebeca, koja je bila na vlasti od 2018. godine, navode analitičari.

Carney, koji je naglašavao potrebu za zajedničkim nastupom u suočavanju s Trumpovim carinama, sada mora surađivati ​​s premijerom Quebeca koji je odlučan u namjeri da odvoji najvaću kanadsku pokrajinu od Kanade.

Prijašnje vlade PQ-a organizirale su referendume o neovisnosti 1980. i 1995. godine, no oba su završila neuspjehom. Ankete pokazuju da potpora ideji odvajanja od Kanade iznosi 30 posto, što je blizu rekordno niske razine.

Plamondon, pozivajući se na političku neizvjesnost i gospodarsku štetu uzrokovanu carinama, kaže da neće raspisati novi referendum sve dok Trump ne napusti Bijelu kuću. Također ističe da će surađivati ​​s Ottawom kad god to bude u interesu Quebeca

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Međutim, neke politike PQ-a – poput protivljenja bilo kakvim saveznim nastojanjima za povećanjem useljavanja, najave prekida veza Quebeca s britanskom monarhijom te obećanja da će blokirati predloženu izgradnju važne brze željezničke linije koja bi povezivala Quebec i Ontario – mogle bi znatno pojačati napetosti s premijerom.

Carney je izjavio novinarima da će surađivati ​​sa svakim koga Quebec izabere za svog sljedećeg premijera.

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