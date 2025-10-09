Obavijesti

News

Komentari 2
Šest godina čekanja: U Donjem Dragonošcu još nema škole, ali Grad Zagreb daje novo obećanje

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
Donji Dragonožec: Sastanak Zbora građana o pitanju odvijanja nastave u prostorima DVD-a | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Prema odgovoru Grada Zagreba na naš upit, građevinska dozvola trebala bi biti izdana u roku od dva tjedna

Nakon što su roditelji iz Područne škole Donji Dragonožec, koja djeluje u sklopu Osnovne škole Brezovica, najavili novu blokadu nastave zbog neispunjenog obećanja, iz Grada Zagreba poručuju kako su glavni projekti za rekonstrukciju i dogradnju škole dovršeni te da je postupak ishođenja građevinske dozvole u završnoj fazi. Prema odgovoru Grada Zagreba na naš upit, građevinska dozvola trebala bi biti izdana u roku od dva tjedna.

Nakon što dozvola postane pravomoćna, Grad planira pristupiti izradi izvedbene projektne dokumentacije te troškovnika radova, čime će se ispuniti zakonski uvjeti za pokretanje javne nabave za izbor izvođača. Po završetku natječaja i donošenju odluke o odabiru, slijedi potpisivanje ugovora s izvođačem, a početak radova predviđa se u prvoj polovici 2026. godine.

Tijekom procesa ishođenja dozvole, ističu iz Grada, pojavile su se nepredviđene prepreke koje su zahtijevale dopune i izmjene projektne dokumentacije. Na temelju zahtjeva i zaključaka nadležnih tijela, bilo je nužno uskladiti projekt s dodatnim tehničkim i administrativnim uvjetima. Između ostalog, provedena je korekcija međa i usklađivanje projekata s promjenom granice parcele uz potok, u suradnji s geodetom i Hrvatskim vodama.

Također, postupak uključuje izdavanje brojnih potvrda glavnog projekta od strane različitih javnopravnih tijela, uključujući HAKOM, Hrvatske vode, Državni inspektorat, HEP, MUP, ViO i više gradskih ureda. Projektant je, nakon svih potrebnih izmjena, dostavio ispravljene i dopunjene projektne mape koje su predane u digitalni sustav e-Dozvola.

Ove informacije dolaze nekoliko dana nakon što su roditelji učenika Područne škole Donji Dragonožec najavili novi bojkot nastave. U priopćenju koje su uputili medijima, roditelji su podsjetili na obećanje koje je 8. rujna ove godine dao zamjenik gradonačelnika Grada Zagreba, Luka Korlaet, prilikom prvog bojkota nastave - da će građevinska dozvola za novu školsku zgradu biti izdana do kraja rujna. Ali se to nije dogodilo, navode u priopćenju.

- Već prvo obećanje o izdavanju građevinske dozvole nije ispunjeno. Nakon šest godina više ne dozvoljavamo da se ostane na praznim riječima. Kako da vjerujemo da će škola biti izgrađena do nastavne godine 2027./2028., kada ni ovo kratkoročno obećanje nije ostvareno? - napisali su.
 

