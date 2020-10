Šest je sudaca protiv, a šest za Turudića. Sad je na Šeparoviću

Expressov analitičar istražuje kako predmet Visokoga kaznenog suda, Turudićeva zadnja šansa za preživljavanje u visokom sudstvu, zapravo stoji pred Ustavnim sudom

<p>Sudac Ivan Turudić učinio je to opet! Moćni i kontroverzni Turudić ponovno se našao u bliskom odnosu s čovjekom o kojem bi morao odlučivati sud kojem je na čelu. Naravno, riječ je o Draganu Kovačeviću, čiji je elitni “klub” u Slovenskoj ulici u Zagrebu Turudić posjećivao, kao što je svojedobno bio i u bliskim i prijateljskim odnosima sa Zdravkom Mamićem, koji je pred hrvatskim pravosuđem na kraju pobjegao u Hercegovinu.</p><p>I kako se Turudić pokušava izvući iz skandala u koji je upao kad se otkrilo da je i on posjećivao diskretno okupljalište poslovne i političke elite, koje je usto postalo mjesto na kojem je počinjeno ozbiljno korupcijsko kazneno djelo? Tako da bjesomučno napada predsjednika Zorana Milanovića, koji, pak, proziva Turudića zbog sudjelovanja u “kartaškim seansama” u Kovačevićevu “klubu”, iako je to mjesto i sam posjećivao. Turudić mu još žešće uzvraća optužujući predsjednika države za “uličarski rječnik” i napad na neovisnost pravosuđa, iako to, naravno, ne može opravdati Turudićevo sporno i nevjerodostojno ponašanje. Unatoč tome što dio Kovačevićeve klijentele posjećivanje “kluba” pokušava prikazati kao nešto normalno i uobičajeno, partijanje u tajnom klubu koji posluje izvan zakonskih regula nespojivo je s integritetom političara, a pogotovo sudaca.</p><p>Međutim, Turudićev verbalni rat s predsjednikom države te njegovi pokušaji omalovažavanja i diskreditacije predsjednika Milanovića dobili su ovih dana još jedno neobično objašnjenje. Kako se može čuti u kuloarima, Turudić žestoke napade na Milanovića opravdava tvrdnjom kako njegovi napadi na predsjednika države “pomažu” premijeru Plenkoviću, iako Plenković od njega pomoć nije zatražio niti je iskazao bilo kakav interes u tom pogledu.</p><p>Cijeli tekst pročitajte u novom Expressu koji je na kioscima od petka 2. listopada</p>