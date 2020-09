Šest metaka u glavu: Suđenje za likvidaciju Fistanića u blizini Omiša kreće kroz dva mjeseca

Optužnica je inače podignuta u travnju, nakon opsežne istrage, no tek je u ponedjeljak optužnica postala pravomoćna jer je obrana imala značajne prigovore na dokazni materijal

<p>Slučaj likvidacije<strong> Karmelina Fistanića</strong>, 39-godišnjaka koji je 9. studenog prošle godine smaknut u "profesionalnom" stilu na Jadranskoj magistrali kod Omiša, došao je u ruke sutkinje<strong> Ivone Rupić</strong>.</p><p>Početak postupka koji se vodi pred Županijskim sudom u Splitu protiv trojice optuženih očekuje se u naredna dva mjeseca, imajući u vidu da je riječ o pritvorskom predmetu.</p><p>Optužnica je inače podignuta u travnju, nakon opsežne istrage, no tek je u ponedjeljak optužnica postala pravomoćna jer je obrana imala značajne prigovore na dokazni materijal.</p><p>Šest metaka u glavu i vrat nesretnog Fistanića je, drže na tužiteljstvu, ispalio<strong> Stipe Ringwald</strong> (48), dok su <strong>Jerko Pirić</strong> (35) te <strong>Vlado Zolota</strong> (49) bili zaduženi za potporu pri izvršenju zločina.</p><p>Prema optužnici, Pirić i Zolota su tog dana na gradskom groblju Lovrinac "pokupili" Ringwalda koji je stigao iz Šibenika, ukrcali su se u Fiat Doblo te skupa otišli do Zolotinog apartmana u Omišu. Tamo se Ringwald presvukao i na glavu stavio tamnu kacigu, sjeo na Yamahu T-Max crne boje koju su mu osigurali okrivljenici.</p><p>Ringwald je pratio Fistanića koji se tog 9. studenog nešto prije 14 sati s djevojkom odvezao u 25 godina starom VW Polu. Parkirao je na skretanju za Brzet, na samom izlazu iz Omiša, čini se kako bi pojeli hranu koju minutu ranije kupljenu u fast-foodu.</p><p>Priliku je iskoristio vozač maksi-skutera, prišao Volkswagenu s vozačke strane te kroz poluotvoreni prozor zapucao iz pištolja, ukupno šest metaka je pogodilo Fistanića u glavu i vrat.</p><p>Preminuo je na mjestu zločina, a djevojka kao jedini očevidac je prošla bez ozljeda, no uz strašan šok i psihičku traumu.</p><p>Egzekutor je pobjegao na moćnom skuteru kroz Omiš te dalje cestom u zaleđu, a policija je idućih dana gotovo očajnički pokušavala naći bilo kakav trag te povezati konce.</p><p>Iako se u optužnici ne spominje (jer bi to značilo težu kvalifikaciju kaznenog djela), vrlo brzo je istražiteljima isplivao neriješeni odnos Fistanića i Pirića: koju godinu ranije su zajedno vodili kafić u Pisku, nakon čega je ostao nekakav dug prema Fistaniću, zbog čega je ovaj krenuo u sudsko rješavanje spora.</p><p>Tako je Pirić odmah bio sumnjiv inspektorima, iako su imali još barem jedan trag koji je vodio u drugom smjeru, prema vlasniku drugog motora.</p><p>Mjesec dana nakon brutalnog ubojstva koje je šokiralo omiški kraj – Karmelino Fistanić je bio poznat kao osoba kojoj u fizičkom razračunavanju, pogotovo kad popije, nije bilo premca, no isto tako je gotovo jednoglasan stav svih koji su ga poznavali da nikad nije napadao slabije niti sam provocirao, kao i da nije imao nikakvu kriminalnu prošlost, bio je poznat kao dobar keramičar, a posljednjih godina je brinuo o bolesnoj majci – policija je pokrenula veliku akciju u kojoj su uhićena trojica osumnjičenika.</p><p>Kao pak ključni dokazi na strani tužiteljstva su video-snimke nadzornih kamera koje su tog 9. studenog snimile kretanje urotničke trojke. Također je na Yamahi, pronađenoj par dana kasnije u Splitu, pronađen trag Karmelinovog DNK.</p><p>Međutim, kvalitetom tih dokaza je Pirićeva braniteljica, poznata splitska odvjetnica <strong>Doris Košta</strong>, bila doslovno zaprepaštena. Smatra kako su video-snimke izuzete bez valjanog naloga, kako su vještačenja u Centru Ivan Vučetić obavljena tako da idu u prilog optužnici (potpuno je nerazumno očekivati da bi nakon nekoliko dana ostao trag DNK na motoru koji stoji na otvorenom, objasnila nam je svojedobno Košta), a posebno je nezadovoljna jer se njena kaznena prijava protiv dvije osobe za koje smatra da bi lako mogli biti počinitelji, jednostavno nije shvaćena ozbiljno...</p><p>Uzalud, sva njena nastojanja te pravni lijekovi (ostali branitelji su se pridružili navodima odvjetnice) odbijeni su pred Vrhovnim sudom te je optužnica postala pravomoćna.</p><p>Sasvim je međutim sigurno kako će tijekom glavne rasprave Doris Košta kao i ostali branitelji pokušati na sve načine osporiti dokazni materijal tužiteljstva.</p><h2>Suđenje vodi iskusna sutkinja </h2><p><strong>Ivona Rupić</strong> već godinama sudi pred Županijskim sudom u Splitu, na kaznenom odjelu. Posljednji medijski zanimljiviji slučaj je bila osuđujuća presuda nekadašnjem pripadniku<strong> Tigrova Petru Dukariću</strong> (48), koji je dobio četiri i pol godine zatvora zbog pokušaja ubojstva bivše partnerice u Kaštelima.</p><p>Sudila je i <strong>Damira Vukovića</strong>, splitskog pomorca koji je koncem prošle godine, nakon deset godina trajanja postupka te tri prvostupanjske presude, pravomoćno oslobođen optužbe da je ubio majku <strong>Anu Vuković</strong>.</p><p>Vrhovni sud je tada potvrdio oslobađajuću odluku suca <strong>Mlađana Prvana</strong> sa splitskog Županijskog suda. No, ta je odluka najvišeg pravosudnog tijela RH došla nakon što su prve dvije osuđujuće presude (jedna je bila upravo sutkinje Rupić) kojima je Vuković proglašen krivim te dobio 15 godina zatvora (u oba slučaja), pale na testu Vrhovnog suda.</p>