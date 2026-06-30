ŠEST MRTVIH Merz izrazio sućut žrtvama smrtonosne pucnjave u Stadeu: 'Duboko sam šokiran'

Njemački kancelar Friedrich Merz je izrazio svoju sućut nakon što je šest odraslih osoba ubijeno u pucnjavi u centru za dobrobit mladih u sjevernom gradu Stadeu u ponedjeljak.

- Vijesti iz Stadea su duboko šokantne - napisao je Merz na društvenoj platformi X, dodajući da su mnogi ljudi "koji su htjeli pomoći ili zaštiti druge" ubijeni ili ranjeni.

Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

- Moja sućut žrtvama i njihovim obiteljima - kazao je, zahvaljujući policiji na brzoj reakciji.

Policija je rekla da je šest djelatnika centra ubijeno u napadu u ponedjeljak.

Preliminarni nalazi upućuju na to da je motiv pucnjave vjerojatno bila borba za skrbništvo, prema istražiteljima.

Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

Osumnjičeni napadač, 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla, uhićen je u bijegu istog poslijepodneva, kazala je policija.

Ministrica unutarnjih poslova Donje Saske Daniela Behrens opisala je pucnjavu kao "hladnokrvnu" na konferenciji za medije.

Stade ima oko 50.000 stanovnika i nalazi se zapadno od Hamburga.