Obavijesti

News

Komentari 1
PUCNJAVA U CENTRU

ŠEST MRTVIH Merz izrazio sućut žrtvama smrtonosne pucnjave u Stadeu: 'Duboko sam šokiran'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
ŠEST MRTVIH Merz izrazio sućut žrtvama smrtonosne pucnjave u Stadeu: 'Duboko sam šokiran'
Foto: Jonas Walzberg

Osumnjičeni napadač, 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla, uhićen je u bijegu istog poslijepodneva

Njemački kancelar Friedrich Merz je izrazio svoju sućut nakon što je šest odraslih osoba ubijeno u pucnjavi u centru za dobrobit mladih u sjevernom gradu Stadeu u ponedjeljak.

- Vijesti iz Stadea su duboko šokantne - napisao je Merz na društvenoj platformi X, dodajući da su mnogi ljudi "koji su htjeli pomoći ili zaštiti druge" ubijeni ili ranjeni.

Scene of a deadly shooting in the northern town of Stade
Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

- Moja sućut žrtvama i njihovim obiteljima - kazao je, zahvaljujući policiji na brzoj reakciji.

Policija je rekla da je šest djelatnika centra ubijeno u napadu u ponedjeljak.

Preliminarni nalazi upućuju na to da je motiv pucnjave vjerojatno bila borba za skrbništvo, prema istražiteljima.

Scene of a deadly shooting in the northern town of Stade
Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

Osumnjičeni napadač, 45-godišnji njemački državljanin turskog podrijetla, uhićen je u bijegu istog poslijepodneva, kazala je policija.

Ministrica unutarnjih poslova Donje Saske Daniela Behrens opisala je pucnjavu kao "hladnokrvnu" na konferenciji za medije. 

Stade ima oko 50.000 stanovnika i nalazi se zapadno od Hamburga.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Objavili su nove cijene goriva!
VOZIMO SE JEFTINIJE

Objavili su nove cijene goriva!

Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
REANIMIRALI GA SAT VREMENA

Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'
NEVRIJEME U DALMATINSKOJ ZAGORI

VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom. Moguća je obilnija oborina u kratkom vremenskom razdoblju, osobito u Lici - upozorava DHMZ

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026