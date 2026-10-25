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OZLIJEĐENA U POŽARU

Šesta žrtva omiške tragedije: U splitskoj bolnici preminula je žena koja se liječila od ozljeda

Piše Ivan Hruškovec, Vedrana Bekavac Šuvar,
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Šesta žrtva omiške tragedije: U splitskoj bolnici preminula je žena koja se liječila od ozljeda
Foto: 24sata
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Unatoč svim poduzetim medicinskim mjerama i postupcima intenzivne skrbi, zbog težine ozljeda došlo je do smrtnog ishoda, izvijestili su iz bolnice.

U KBC-u Split jutros je preminula pacijentica rođena 1960. godine, koja se liječila od teških ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. Unatoč svim poduzetim medicinskim mjerama i postupcima intenzivne skrbi, zbog težine ozljeda došlo je do smrtnog ishoda, izvijestili su iz bolnice. Obitelji preminule pacijentice uputili su iskrenu sućut.

Žena (66) šesta je žrtva tragedije koja je u strašnoj noći 14. kolovoza pogodila omiško područje. 

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