Šesta žrtva omiške tragedije: U splitskoj bolnici preminula je žena koja se liječila od ozljeda

U KBC-u Split jutros je preminula pacijentica rođena 1960. godine, koja se liječila od teških ozljeda zadobivenih u požaru na omiškom području. Unatoč svim poduzetim medicinskim mjerama i postupcima intenzivne skrbi, zbog težine ozljeda došlo je do smrtnog ishoda, izvijestili su iz bolnice. Obitelji preminule pacijentice uputili su iskrenu sućut.

Žena (66) šesta je žrtva tragedije koja je u strašnoj noći 14. kolovoza pogodila omiško područje.

U toj je noći stradala sezonska radnica Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoša u BiH. Dragana je nastradala na predjelu Male luke pokušavajući pobjeći pred vatrenom stihijom. Nije uspjela. U splitskoj bolnici život je izgubio Drago Lelas (79), dugogodišnji vatrogasac, koji nije želio napustiti svoju obiteljsku kuću nego je ostao gasiti požar, u kojem je, nažalost, pretrpio smrtonosne ozljede. Nedugo nakon njega ozljedama je podlegla sezonska radnica iz BiH Katica Nikolić (58), koja je radila s preminulom Draganom Antešević.

Ivana Kovačić, 41-godišnja žena koja je svojim tijelom, kako su nam rekli susjedi, pokušala zaštititi svoju malodobnu kćer od vatre, podlegla je nedavno teškim ozljedama. A prije nekoliko dana u splitskoj bolnici teške ozljede prekinule su život i 70-godišnjeg Joze Kovačića.