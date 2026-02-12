Jedno dijete bit će vraćeno u Rusiju, a petero u Ukrajinu, dok Bijela kuća navodi da je to treći put da američka prva dama sudjeluje u takvim pregovorima.
Šestero djece iz Rusije i Ukrajine vraća se svojim obiteljima
Još šestero ruske i ukrajinske djece ponovno će se ujediniti s obiteljima, priopćili su u četvrtak Washington i Moskva, pripisujući zasluge naporima američke prve dame Melanije Trump.
Jedno dijete vratit će se u Rusiju, a petero djece ponovno će se ujediniti sa svojim obiteljima u Ukrajini, objavila je na Telegramu ruska predsjednička povjerenica za prava djece Maria Lvova-Belova.
Američka prva dama pisala je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kolovozu o teškoj situaciji ukrajinske djece odvojene od obitelji zbog rata. Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu tisuća djece, što Moskva poriče.
Bijela kuća je u zasebnoj izjavi priopćila da se razgovori s objema stranama nastavljaju, napominjući da je to treći put da je prva dama posredovala u takvim naporima.
Lvova-Belova je u svojoj objavi zahvalila Melaniji Trump na njezinoj "nepokolebljivoj predanosti i aktivnom sudjelovanju u vraćanju djece njihovim obiteljima".
