ZASLUŽNA MELANIA

Šestero djece iz Rusije i Ukrajine vraća se svojim obiteljima

Šestero djece iz Rusije i Ukrajine vraća se svojim obiteljima
Foto: Kevin Lamarque

Jedno dijete bit će vraćeno u Rusiju, a petero u Ukrajinu, dok Bijela kuća navodi da je to treći put da američka prva dama sudjeluje u takvim pregovorima.

Još šestero ruske i ukrajinske djece ponovno će se ujediniti s obiteljima, priopćili su u četvrtak Washington i Moskva, pripisujući zasluge naporima američke prve dame Melanije Trump.

Jedno dijete vratit će se u Rusiju, a petero djece ponovno će se ujediniti sa svojim obiteljima u Ukrajini, objavila je na Telegramu ruska predsjednička povjerenica za prava djece Maria Lvova-Belova.

Američka prva dama pisala je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu u kolovozu o teškoj situaciji ukrajinske djece odvojene od obitelji zbog rata. Ukrajina optužuje Rusiju za otmicu tisuća djece, što Moskva poriče.

Bijela kuća je u zasebnoj izjavi priopćila da se razgovori s objema stranama nastavljaju, napominjući da je to treći put da je prva dama posredovala u takvim naporima.

Lvova-Belova je u svojoj objavi zahvalila Melaniji Trump na njezinoj "nepokolebljivoj predanosti i aktivnom sudjelovanju u vraćanju djece njihovim obiteljima".

Još gotovo 2600 stambenih zgrada ostalo je bez grijanja u ukrajinskom glavnom gradu Kijevu u ruskom napadu tijekom noći, rekao je gradonačelnik Vitalij Kličko, nakon što je više od njih 1100 ostalo bez grijanja u prethodnom napadu
