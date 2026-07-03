Šestorica maloljetnika potukla se u Vodicama. Jedan je teško ozlijeđen, oglasila se policija

Trojica maloljetnika privedena su i kazneno prijavljena zbog tučnjave u Vodicama u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

- U srijedu, 1. srpnja, oko pola sata nakon ponoći, u Vodicama u Ulici Dulcin, trojica maloljetnika tjelesno su napala trojicu maloljetnika i 18-godišnjaka te ih pritom ozlijedila - navodi policija.

Jednom je maloljetniku u bolnici u Šibeniku utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok su drugom utvrđene lakše ozlijede.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv trojice osumnjičenih maloljetnika podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, i to protiv dvojice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Sudjelovanje u tučnjavi“, a protiv trećeg maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška tjelesna ozljeda“, nakon čega su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske - navodi policija.