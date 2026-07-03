Obavijesti

News

Komentari 0
U ULICI DULCIN

Šestorica maloljetnika potukla se u Vodicama. Jedan je teško ozlijeđen, oglasila se policija

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Šestorica maloljetnika potukla se u Vodicama. Jedan je teško ozlijeđen, oglasila se policija
ILUSTRACIJA | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Jednom je maloljetniku u bolnici u Šibeniku utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok su drugom utvrđene lakše ozlijede

Trojica maloljetnika privedena su i kazneno prijavljena zbog tučnjave u Vodicama u kojoj je jedna osoba teško ozlijeđena.

- U srijedu, 1. srpnja, oko pola sata nakon ponoći, u Vodicama u Ulici Dulcin, trojica maloljetnika tjelesno su napala trojicu maloljetnika i 18-godišnjaka te ih pritom ozlijedila - navodi policija.

UŽAS U CENTRU GRADA Pokušaj ubojstva kod Sl. Broda: Grupa muškaraca pretukla je dvojac, teško su ozlijeđeni!
Pokušaj ubojstva kod Sl. Broda: Grupa muškaraca pretukla je dvojac, teško su ozlijeđeni!

Jednom je maloljetniku u bolnici u Šibeniku utvrđeno da je teško ozlijeđen, dok su drugom utvrđene lakše ozlijede.

- Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, protiv trojice osumnjičenih maloljetnika podnesena je kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, i to protiv dvojice zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Sudjelovanje u tučnjavi“, a protiv trećeg maloljetnika zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela „Teška tjelesna ozljeda“, nakon čega su predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske - navodi policija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje
U SUDARU I FRKA PETEŠIĆ

FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje

Kako nam je potvrdio glasnogovornik Vlade Marko Milić, svi su dobro, a dva su se auta iz pratnje međusobno sudarila pri kočenju na Savskoj cesti gdje su ovih dana postavili žute barijere. Osim Plenkovića, u autu je bio i Zvonimir Frka Petešić
Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...
PROJEKT FRANC

Nikica Jelavić (ne nogometaš) postao suvlasnik kompleksa sa čak 127 luksuznih stanova...

Devet zgrada sa stanovima i poslovnim prostorima je pred dovršetkom na zemljištu bivšeg Kamenskog u Zagrebu. Cijena kvadrata je zbog opreme i lokacije i 10.000 eura. Jelavić je preuzeo manjinski udjel u tvrtki vlasnici
Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'
POTRES U VENEZUELI

Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'

Pretpostavlja se da mu je život spasila mala betonska zaštitarska kućica u kojoj se nalazio u trenutku potresa. Konstrukcija je tijekom urušavanja stvorila zaštitni prostor koji ga je sačuvao od oko 140 tona betona

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026