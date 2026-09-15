Sestra trogodišnjeg dječaka iz Zadra: Nikad nije bio siguran uz majku. Vodila ga je po kafićima

Sestra (18) trogodišnjeg dječaka teško ozlijeđenog u požaru u Zadru rekla je za Zadarski list da je obitelj godinama upozoravala nadležne službe na postupanje 37-godišnje majke. S majkom, kaže, nema kontakt više od pola godine, a s ostalim članovima obitelji borila se da otac dobije skrbništvo nad dječakom.

- Prije svega, želim zahvaliti svim nadležnim službama koje se svim snagama bore za mojeg brata, a posebno ljudima koji su pozvali vatrogasce i ostale službe - rekla je.

- Dijete uz nju nikada nije bilo sigurno. Od drugih sam ljudi slušala da ga vodi po kojekakvim kafićima i drugim mjestima, da nije primjereno zbrinuto. Sa svojom obitelji, majčinim roditeljima i ocem djeteta borila sam se da se nešto poduzme, ali uzalud. Zvali smo i prijavljivali, no ništa. Jako me pogađalo kada bih čula gdje moja majka vodi mojeg brata, nisam to mogla podnijeti. S njom se ne može mirno razgovarati jer počne izvrtati stvari i lagati. Dok je dijete bilo sa mnom, kod oca ili kod bake i djeda, bilo je dobro i zbrinuto na svaki mogući način - otkrila je.

Dodala je da je i prije bilo incidenata i aljkavosti u odgoju djeteta koje su prijavili službama.

- I prije ovoga dogodilo se da je ostavila dijete, navodno ga je zaboravila. Kako možeš zaboraviti vlastito dijete? Mogao ga je udariti automobil, tko bi tada odgovarao? Zvali smo policiju i socijalnu službu, rekli su da će nas nazvati i obići, ali ni to nisu učinili. Takvo odugovlačenje traje godinama - rekla je za Zadarski list.

Podsjećamo, u požaru koji je planuo u ponedjeljak poslije 19 sati na četvrtom katu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice u Zadru teško je ozlijeđeno trogodišnje dijete. Ono je hitno prevezeno u Zagreb gdje je stiglo malo prije 23 sata. Ima opekline I. i II. stupnja te ima opečeno između 40 i 60 posto tijela.

Cijeli slučaj prokomentirao je ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić.

- Obitelj je bila pod mjerama socijalno-pravne politike. Prerano je za bilo kakve zaključke i prozivanja - kazao je za Novu TV.