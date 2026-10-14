Sesvete: Bježao autom policiji pa se sakrio u trgovinu. Našli su ga, pa je ostao bez automobila

Nepopravljivi 43-godišnjak osuđen je na Općinskom sudu u Sesvetama nakon što je u ponedjeljak ponovno izazvao kaos u prometu. Da nešto nije uredu, primijetili su prometni policajci u Lužanima na području Sesveta. Oko 15.15 sati pokušali su ga zaustaviti u Zagrebačkoj ulici, no on je stisnuo gas i počeo bježati.

No policijske Kobre odmah su krenule u potjeru. Unatoč signalima, nije stao već je nastavio na sjever. Potom se odlučio na neuobičajen potez, bjeg iz auta i skrivanje u masi.

- Dolaskom do kućnog broja 19, vozač se zaustavio te bijegom iz vozila ušao u trgovinu gdje se pokušao sakriti. Policijski službenici su ga pronašli te obavljenim nadzorom vozila i vozača utvrdili da je vozač ponavljač najtežih prometnih prekršaja - naveli su iz policije.

Alkotest je pokazao da je u trenu kad su ga pronašli ima 1,22 promila alkohola u organizmu. Vozačka dozvola mu je poništena zbog nakupljenih negativnih prekršajnih bodova. Osim toga, vozio je dok mu je trajala zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Uhitili su ga i prevezli na Općinski sud u Sesvetama. Auto su mu prvo privremeno oduzeli, a sudu predali zahtjev da to bude trajno.



- Zagrebačka policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 8.210 eura te trajno oduzimanje motornog vozila - naveli su iz policije.



Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 5.560 eura, dok je vozilo kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja trajno i bez naknade oduzeto u korist Republike Hrvatske.