Obavijesti

News

Komentari 0
VOZIO PIJAN

Sesvete: Bježao autom policiji pa se sakrio u trgovinu. Našli su ga, pa je ostao bez automobila

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Sesvete: Bježao autom policiji pa se sakrio u trgovinu. Našli su ga, pa je ostao bez automobila
Zagreb: Policijski BMW - presreta? | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 5.560 eura, dok je vozilo kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja trajno i bez naknade oduzeto u korist Republike Hrvatske

Nepopravljivi 43-godišnjak osuđen je na Općinskom sudu u Sesvetama nakon što je u ponedjeljak ponovno izazvao kaos u prometu. Da nešto nije uredu, primijetili su prometni policajci u Lužanima na području Sesveta. Oko 15.15 sati pokušali su ga zaustaviti u Zagrebačkoj ulici, no on je stisnuo gas i počeo bježati.

No policijske Kobre odmah su krenule u potjeru. Unatoč signalima, nije stao već je nastavio na sjever. Potom se odlučio na neuobičajen potez, bjeg iz auta i skrivanje u masi.

- Dolaskom do kućnog broja 19, vozač se zaustavio te bijegom iz vozila ušao u trgovinu gdje se pokušao sakriti. Policijski službenici su ga pronašli te obavljenim nadzorom vozila i vozača utvrdili da je vozač ponavljač najtežih prometnih prekršaja - naveli su iz policije.

Alkotest je pokazao da je u trenu kad su ga pronašli ima 1,22 promila alkohola u organizmu. Vozačka dozvola mu je poništena zbog nakupljenih negativnih prekršajnih bodova. Osim toga, vozio je dok mu je trajala zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Uhitili su ga i prevezli na Općinski sud u Sesvetama. Auto su mu prvo privremeno oduzeli, a sudu predali zahtjev da to bude trajno.
 
- Zagrebačka policija je u optužnom prijedlogu predložila da se vozača proglasi krivim, kazni novčanom kaznom u iznosu od 8.210 eura te trajno oduzimanje motornog vozila - naveli su iz policije.
 
Sud je vozača proglasio krivim, kaznio novčanom kaznom u iznosu od 5.560 eura, dok je vozilo kojim je upravljao u vrijeme počinjenja prekršaja trajno i bez naknade oduzeto u korist Republike Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima
HRVATSKI SABOR

VIDEO Plenković nabrajao uspjehe Vlade. Otkrio koliko novca stiže umirovljenicima

Hrvatski sabor u utorak očekuje rasprava o radu Vlade i odgovornosti njezina predsjednika Andreja Plenkovića, koji će najprije podnijeti godišnje izvješće o stanju nacije, a potom se suočiti s oporbenim zahtjevom za opoziv
Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’
STRUČNJAK OBJAŠNJAVA

Hrvatski kirurg nakon šokantne dijagnoze: ‘Vjerujem da papa ima dobre izglede za izlječenje’

Papa Lav XIV. (71) operiran je u utorak u rimskoj bolnici Gemelli, a tijekom zahvata potvrđeno je da boluje od raka pluća. Liječnici su mu odstranili donji režanj desnog plućnog krila. O mogućim rizicima, kirurškim zahvatima i izgledima za izlječenje za 24sata govorio je prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb na Rebru
Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo
TRAŽILI SMO KOMENTAR MINISTARSTVA

Radiolozi odlaze ako Zadravec opet bude šefica. Pacijenti će ispaštati, javilo se Ministarstvo

Zadravec je 2021. smijenjena jer je za vrijeme dok je bila šefica Zavoda u Vinogradskoj došlo do ozbiljno narušenih međuljudskih odnosa i velikog odljeva kadrova iz bolnice, kako je rekao tadašnji ravnatelj Vatavuk.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026