DIO NOVCA VEĆ POTROŠILI

Sesvetski tinejdžeri u pohodu: Uzeli obiteljski auto, provalili u kuću i ukrali 13 tisuća eura

Piše Marta Divjak,
Šibenik: Policijska vozila | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

licija je pretražila njihove domove i automobil koji su koristili te je tom prilikom pronađen veći dio ukradenog novca

Dvojica 19-godišnjaka su ukrali automobil koji je u vlasništvu članice obitelji jednog od njih kako bi se u noći na utorak, 17. prosinca, odvezli u pljačku. Njihov cilj bila je kuća u Belečkoj ulici na području Sesveta, u koju su provalili oko 1.20 ujutro.

Mladići su automobil parkirali u blizini, a zatim pješice došli do dvorišta kuće. Koristeći alat i fizičku snagu, uspjeli su razvaliti donji dio ulaznih vrata (oplatu) i kroz rupu se provući u stan koji koristi 25-godišnjak. Pretražili su prostorije i u jednoj od ladica pronašli gotovinu.

Ukupno su ukrali oko 13.000 eura, nakon čega su pobjegli s mjesta događaja.

Policija ih pronašla isti dan

Zagrebački policajci su već istog dana poslijepodne locirali mladiće. Operativnim radom na terenu utvrdili su tko su počinitelji te ih uhitili na adresama gdje žive. Dan kasnije, u srijedu 18. prosinca, policija je pretražila njihove domove i automobil koji su koristili te je tom prilikom pronađen veći dio ukradenog novca. Dio iznosa mladići su već stigli potrošiti na vlastite potrebe.

Nakon što je policija završila istraživanje, protiv dvojice 19-godišnjaka podnesena je prijava nadležnom državnom odvjetništvu za mladež zbog sumnje da su počinili kazneno djelo teške krađe.

