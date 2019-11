Sever: Male plaće mladima ne jamče pravo na obitelj i djecu

Đuro Đaković ima problema već dugo. Mijenjale su se vlasti, vlasti su mijenjale uprave, a izgleda tko god je dolazio nije našao rješenje. Ova tvornica nije važna samo za Slavonski Brod nego i za cijelu državu, rekao je sindikalist Krešimir Sever za N1. Komentirao je i povećanje minimalnih plaća te najavljeno ukidanje kvota za strane radnike.

- Važno je napraviti rješenje koje će rezultirati kvalitetnim poslovima. Đuro Đaković je tvornica velika površinom, halama, ali mala po broju poslova i broju ljudi. Nastat će problem ako se ugasi i zaduženje je vlade i suvlasnika pronaći rješenje za sadašnju situaciju, te potom osigurati da u toj tvornici bude posla - kaže Sever.

Na pitanje oko kvota za strance i je li Hrvatska učinila dovoljno da ljudi ne odlaze van, Sever kaže da nismo dovoljno učinili, a kad je u pitanju zapošljavanje stranaca, sindikalce se pokušava ocijeniti kao ksenofobe koji mrze strance, kaže Sever.

- To nije točno, mi podupiremo svoje kolege u svim sektorima, ali imamo i potpuno razumijevanje za migrante koji traže utočište ovdje. Kada je riječ o zapošljavanju, problem je složeniji. Hrvatska je dugo konkurentnost osiguravala obespravljenim i slabo plaćenim radnicima. Ono što nam je nedostajalo u naprednijim tehnologijama nadoknađivalo se slabim plaćama, nesigurnim uvjetima rada i drugim nestabilnim oblicima rada. Hrvatska po tome prednjači u EU, a hrvatski građani su vidjeli da u svojoj zemlji ne mogu živjeti od svog rada. Kada smo ušli u EU, pokazalo se da su ljudi bježali zbog nestalnih i nesigurnih oblika rada, te malih primanja. Mladima to ne jamči niti pravo na obitelj niti na djecu- kazao je.

- Istraživanja su pokazala da su se u Europi ljudi za vrijeme krize masovno vraćali u roditeljske domove, a u Hrvatskoj se to nije dogodilo jer naši mladi nisu niti otišli od roditelja, jer nisu imali uvjeta za osamostaljivanje - dodao je.

Sever je komentirao i povećanje minimalne plaće i komentar HUP-a da treba dizati plaću, ali i voditi računa o poslodavcima te je rekao da su u Hrvatskoj problem kompenzacijske mjere.

- One su dugo tvrdo birokratski postavljane, a mi nismo znali prepisati to ni od koga tko je to dobro smislio - kaže.

- Mala minimalna plaća je razlog zašto ljudi odlaze. Primjerice, u drvnoprerađivačkoj industriji treba im radne snage, a sve teže zapošljavaju ljude. Mladi se više ni ne upisuju u škole koje će im dati tako malu plaću i malu mirovinu. Treba tražiti model podizanja plaća. Poslodavci prijete da će otpuštati ljude i da će propasti, ali dio njih će propasti jer nemaju zaposlenike i nemaju ih kako pronaći - zaključio je Sever.

Tema: Hrvatska