Sezona je ispraznila kafiće na kontinentu: 'Konobara nema, uveo sam rad u jednoj smjeni'

Mnogi konobari, barmeni, kuhari i drugi koje privuku dobre ponude i zarada, odluče 'odraditi sezonu'. Gosti kafića u Zagrebu i drugim mjestima u kontinentalnoj Hrvatskoj nisu uskraćeni za uslugu i naručeno piće im stiže, možda malo sporije nego inače, pa vjerojatno ne primjećuju niti razmišljaju o onome što muči ugostitelje.

- Isti problem događa se iz godine u godinu, kao copy-paste. U Zagrebu je to za nekih 10 do 15 posto manje nego prijašnjih godina jer su neki konobari ipak se odlučili za cjelogodišnji posao. No problem ostaje i velik je i dalje - kaže Franz Letica za N1, predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba o nedostatku radne snage ljeti.

Problem se vidi već u ponudi poslova na Burzi rada Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ). Već je u siječnju na Burzi rada bilo 458 oglasa za konobare i konobarice, šankere, pomoćne konobare i konobarice, a skoro dvije trećine tih oglasa bili su za poslove na Jadranu. Jedna hotelska grupacija iz Pule tada je putem oglasa tražila čak 50 konobara.

U lipnju je broj oglasa za konobarske poslove na Burzi rada bio otprilike isti, s tim da se sada većina poslova za konobare i konobarice nudi u Zagrebu, Osijeku, Slavonskom Brodu, Varaždinu i drugdje u kontinentalnim dijelovima Hrvatske. Manjak je na toj strani očit. Letica kaže kako odljev ugostiteljske radne snage put obale kreće početkom svibnja.

- Tada počinju problemi. Ja sam, recimo, rad svoga restorana prebacio u jednu smjenu. Radim samo s ljudima koje imam, ne želim zapošljavati sezonce. Kod kolega koji imaju kafiće i zapošljavaju takav profil konobara, situacija se obično normalizira kada završi turistička sezona na Jadranu. No ima kolega koji imaju konstantne probleme. Neki su već uveli dvokratno radno vrijeme, kao u Italiji ili rad u jednoj smjeni pa rade samo prijepodne ili samo popodne, ovisno o tome kada su im najbolji sati posla. S tim ćemo se ubuduće susretati sve više. To su nove stare boljke, recimo to tako, kaže.

Letica smatra kako rješenje problema nisu ni strani radnici, barem ne u ugostiteljskim objektima gdje se poslužuje i hrana.

- Većina njih i dalje slabo govori hrvatski što je problem tamo gdje gostu treba objasniti, a bez pokazivanja prstom na jelovniku, kakvo jelo se nudi, kakva vina ili od čega se sastoji neki koktel. Malo toga se promijenilo nabolje. Stalno se susrećemo s istim problemima, kazao je predsjednik Udruženja ugostitelja Grada Zagreba.