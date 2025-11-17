Srednjoškolci iz Zadra u petak su nakon posjeta Interliberu išli prema autobusu parkiranom na Velesajmu. Napala ih je skupina mladića. Uhvatili su jednog maloljetnika iz Šibenika
Šibenčanina (17) koji je napao zadarske učenike na Velesajmu u Zagrebu zadržali iza rešetaka
Šibenčanin (17), koji je na zagrebačkom Velesajmu u petak napao učenike iz Zadra, ispitan je u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja.
Kako su izvijestili iz ODO Šibenik, osnovano ga sumnjiče da je 14. studenoga 2025. u popodnevnim satima u Zagrebu, zajedno s većim brojem za sada nepoznatih počinitelja, prišao učenicima zadarske škole. Bez povoda su ih verbalno i fizički napali udarajući ih šakama i nogama po glavi i tijelu. pri čemu su tri žrtve zadobile tjelesne ozljede.
Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Šibeniku, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je da se maloljetniku odredi istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela što je sudac prihvatio i poslao ga iza rešetaka.
Podsjetimo, u petak oko 16.45 sati na istočnom parkingu Velesajma u Zagrebu dvoje mlađih ljudi je napala skupina mladića.
- Okupila se hrpa ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć - javio nam je čitatelj.
Policija je u postaju privela jednog mladića kojeg povezuju s događajem.
- Srednjoškolci iz Zadra su bili tu na Interliberu i upućivali su se prema autobusu kako bi otišli doma i u tom trenutku, u nekoliko sekundi, stvorila se ekipa također mladih ljudi koja ih je napala. Policija je vrlo brzo izašla na teren, krenula je prema počiniteljima - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dan poslije napada.
Dodao je da je jedna osoba privedena i obrađena, a s obzirom da se radi o maloljetniku s adresom u Šibeniku, policija ga je vozila u Šibenik kako bi ga tamo predala pritvorskom nadzorniku.
- Kao i neki dan, kad je bio napad na novinare na Trgu bana Jelačića, i ova mlada osoba je evidentirana za počinjenje dva nasilna kaznena djela od prošle godine, također prema maloljetnicima - rekao je ministar.
Na komentar kako je opet riječ o djeci, Božinović je ustvrdio kako su maloljetnici nerijetko počinitelji takvih nasilnih radnji, ali i žrtve.
- Policija je tu, ponovno bih podcrtao, prilično učinkovita - vrlo brzo dolazi do počinitelja i prijavljuje ih. Što se kasnije tiče, mi zapravo ne znamo dok nam opet ne dođu kao recidivisti - istaknuo je, aludirajući na rad nekih drugih institucija koje preuzimaju rad nakon policijske prijave.
I dva dana prije ovog događaja, u srijedu oko 16 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića napadnuti su učenici dviju srednjih škola iz Splita koji su u Zagrebu bili na izletu. Troje maloljetnika zatražilo je liječničku pomoć, a dva 16-godišnjaka hospitalizirana su u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj zbog ozljeda glave. Na sreću, nitko nije zadobio teže ozljede.
Policija je privela četvero mlađih ljudi za koje su sumnjali da su povezani s napadom. Troje maloljetnika kazneno su prijavili nakon čega ih je sudac istrage poslao u Remetinec, a jedan je pušten zbog nedostatka dokaza.
