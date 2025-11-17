Obavijesti

Šibenčanina (17) koji je napao zadarske učenike na Velesajmu u Zagrebu zadržali iza rešetaka
Srednjoškolci iz Zadra u petak su nakon posjeta Interliberu išli prema autobusu parkiranom na Velesajmu. Napala ih je skupina mladića. Uhvatili su jednog maloljetnika iz Šibenika

Šibenčanin (17), koji je na zagrebačkom Velesajmu u petak napao učenike iz Zadra, ispitan je u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog sumnje da je počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja.

Kako su izvijestili iz ODO Šibenik, osnovano ga sumnjiče da je 14. studenoga 2025. u popodnevnim satima u Zagrebu, zajedno s većim brojem za sada nepoznatih počinitelja, prišao učenicima zadarske škole. Bez povoda su ih verbalno i fizički napali udarajući ih šakama i nogama po glavi i tijelu. pri čemu su tri žrtve zadobile tjelesne ozljede.

Nakon ispitivanja maloljetnika pred sucem istrage Županijskog suda u Šibeniku, Općinsko državno odvjetništvo u Šibeniku predložilo je da se maloljetniku odredi istražni zatvor zbog postojanja opasnosti od ponavljanja kaznenog djela što je sudac prihvatio i poslao ga iza rešetaka.

Podsjetimo, u petak oko 16.45 sati na istočnom parkingu Velesajma u Zagrebu dvoje mlađih ljudi je napala skupina mladića. 

- Okupila se hrpa ljudi. Sve je puno policije. Tu je i Hitna pomoć - javio nam je čitatelj.

Policija je u postaju privela jednog mladića kojeg povezuju s događajem.

- Srednjoškolci iz Zadra su bili tu na Interliberu i upućivali su se prema autobusu kako bi otišli doma i u tom trenutku, u nekoliko sekundi, stvorila se ekipa također mladih ljudi koja ih je napala. Policija je vrlo brzo izašla na teren, krenula je prema počiniteljima - rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dan poslije napada. 

Dodao je da je jedna osoba privedena i obrađena, a s obzirom da se radi o maloljetniku s adresom u Šibeniku, policija ga je vozila u Šibenik kako bi ga tamo predala pritvorskom nadzorniku. 

- Kao i neki dan, kad je bio napad na novinare na Trgu bana Jelačića, i ova mlada osoba je evidentirana za počinjenje dva nasilna kaznena djela od prošle godine, također prema maloljetnicima - rekao je ministar.

Na komentar kako je opet riječ o djeci, Božinović je ustvrdio kako su maloljetnici nerijetko počinitelji takvih nasilnih radnji, ali i žrtve.

- Policija je tu, ponovno bih podcrtao, prilično učinkovita - vrlo brzo dolazi do počinitelja i prijavljuje ih. Što se kasnije tiče, mi zapravo ne znamo dok nam opet ne dođu kao recidivisti - istaknuo je, aludirajući na rad nekih drugih institucija koje preuzimaju rad nakon policijske prijave.

I dva dana prije ovog događaja, u srijedu oko 16 sati, na Trgu bana Josipa Jelačića napadnuti su učenici dviju srednjih škola iz Splita koji su u Zagrebu bili na izletu. Troje maloljetnika zatražilo je liječničku pomoć, a dva 16-godišnjaka hospitalizirana su u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj zbog ozljeda glave. Na sreću, nitko nije zadobio teže ozljede.

Policija je privela četvero mlađih ljudi za koje su sumnjali da su povezani s napadom. Troje maloljetnika kazneno su prijavili nakon čega ih je sudac istrage poslao u Remetinec, a jedan je pušten zbog nedostatka dokaza.

