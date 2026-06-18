Šibenik se 'prži' u podne na 34 °C, a evo kakve temperature po ostalim gradovima u Hrvatskoj

Temperature diljem Hrvatske u četvrtak poslijepodne premašile su 30 °C, a najtoplije je bilo u Šibeniku gdje su meteorološke postaje u 12 sati izmjerile čak 33,9 °C. Vrlo vruće bilo je i u Zadru, gdje je na aerodromu izmjereno 32,5 °C, dok je na splitskom aerodromu temperatura dosegnula 32,1 °C.

U Malom Lošinju (Ćunski) izmjereno je 31,7 °C, a na splitskom Marjanu 31,6 °C. U Puli je na aerodromu zabilježeno 31,5 °C, dok je u Kninu temperatura dosegnula 31,0 °C. Na dubrovačkom aerodromu i u Malom Lošinju izmjereno je 30,7 °C, a u Rijeci 30,5 °C.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Među najtoplijim mjestima našli su se i Dubrovnik, Pula, Makarska, Pazin i Senj, gdje su temperature bile između 30 i 31 °C.

Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u većem dijelu zemlje prevladava sunčano i vruće vrijeme, no u pojedinim dijelovima zemlje mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas će se kretati između 28 i 33 °C.

Najviše sunca očekuje se u većem dijelu zemlje, no uz jači razvoj oblaka lokalno su vjerojatni pljuskovi i grmljavina, osobito u Gorskoj Hrvatskoj te na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak.

Vruće vrijeme nastavit će se i tijekom vikenda te početkom idućeg tjedna. U subotu će prevladavati sunčano vrijeme, no poslijepodne i navečer, uz jači razvoj oblaka, uglavnom u sjeverozapadnim krajevima i Gorskoj Hrvatskoj mogući su lokalni pljuskovi.

U nedjelju će prvi dio dana biti pretežno sunčan, a zatim slijedi nestabilnije razdoblje. Na kopnu, osobito u središnjim predjelima, te ponegdje na dijelu sjevernog Jadrana mogući su pljuskovi praćeni grmljavinom.

Ni početak novog tjedna neće biti potpuno stabilan. U ponedjeljak se očekuje barem djelomice sunčano vrijeme uz mogućnost lokalnih pljuskova. Vjetar će većinom biti slab, dok će na Jadranu puhati slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a u ponedjeljak će zapuhati i bura. Meteorolozi upozoravaju da će dani ostati vrući, dok će na Jadranu i noći biti tople, mjestimice i vrlo tople, što će dodatno pojačavati osjećaj sparine.