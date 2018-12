'Sibirsko jutro': Hrvatska bila hladnija od polarnih predjela

Na ludo vrijeme svi se povremeno požalimo, no ovoga vikenda zabilježeno je nešto zbilja nevjerojatno - u Hrvatskoj je noćas bilo hladnije nego na krajnjem sjeveru Skandinavije.

Naime, dok su u Hrvatskoj noćas i jutros zabilježene temperature od oko -5 stupnjeva Celzijusa u Zagrebu, a na Zavižanu - 11 po Celzijusu, u Norveškoj, Finskoj i Laponiji temperature su bile u plusu, i to do 10 stupnjeva.

Za ovu pojavu kriva je hladna zračna fronta iz Sibira, koja je poštedjela sjever Skandinavije i pod utjecajem snažne anticiklone prodrla u istočnu Europu sve do južnih dijelova Balkana, pa sve do Grčke i obale Crnog mora.

Naglo zatopljenje

No meteorolozi najavljuju da će situacija postati još luđa. Nakon ove hladne fronte, sljedeći tjedan nas očekuje naglo zatopljenje, a temperature i do 15 stupnjeva Celzijusa.

Već u nedjelju meteorolozi predviđaju toplije i sunčano vrijeme, uz eventualno malo magle u unutrašnjosti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, a na Jadranu od 4 do 9 °C. Najviša dnevna od 4 do 9 na kopnu te između 12 i 15 °C na Jadranu, piše DHMZ.

Maksimalne temperature očekuju se u utorak i srijedu. Iako iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju da će se tih dana temperature u kopnenom dijelu Hrvatske popeti do 12 stupnjeva, servis meteo-info najavljuje još više temperature za ta dva dana.

Skok od 25 stupnjeva u dva dana

Tako će prema predviđanjima servisa meteo-info maksimalna temperatura biti čak 16 stupnjeva, a u srijedu 15 stupnjeva.

Uzmu li se u obzir minimalne temperature izmjerene u Zagrebu u par proteklih dana, jasno je da govorimo o zatopljenju od čak 25 stupnjeva Celzijevih. Slične natprosječno visoke temperature očekuju se u velikom dijelu kontinentalne Hrvatske.

U DHMZ-u su nam rekli da će do porasta temperatura doći i na Jadranu, ali razlika neće biti tolika kao na kontinentu.

Tako se na obali u utorak i srijedu očekuju temperature između 14 i 15 stupnjeva Celzijevih, a na otocima ponegdje i više.