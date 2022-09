'Sigurna smo zemlja. Ima radikalnih pojedinaca, ali SOA i policija to uspješno rješavaju'

Hrvatska je sigurna zemlja, poslao je sa saborskog aktualnog prijepodneva poruku ministar unutarnjih poslova Davor Božinović upitan o sigurnosnoj situaciji u zemlji.

To je činjenica koju ne tvrdi Vlada, naglasio je, nego sve relevantne europske statistike koje Hrvatsku i glavni grad Zagreb svrstavaju u najsigurnija odredišta u Europi.

- Ti rezultati nisu došli s neba, preko noći, radi se o sveobuhvatnom pristupu pitanjima sigurnosti, koja su sve složenija. Mi možemo reći da smo otkad postoji statističko mjerenje rada policije na razini koja je bolja nego ikada u povijesti Hrvatske od neovisnosti kad govorimo o teškim kaznenim djelima, razbojništvima, teškim krađama. Po svim tim pokazateljima Hrvatska nikad nije živjela u uvjetima u kojima je cijeli sustav, govorim o policiji, imao takve rezultate, a pogotovo u onim kaznenim djelima koja iziskuju proaktivan pristup policije kad je u pitanju borba protiv korupcije, ali i borba protiv organiziranog kriminala - rekao je.

Na teze da su nam institucije okupirane, Božinović pita kako su onda one koje su kao nekada bile slobodnije imale slabije rezultate. Potom se osvrnuo na ekstremne i radikalne skupine.

- Mi smo zemlja koja je izložena migracijskom pritisku, ali i koju ne zaobilaze ni pojave o kojima smo govorili vezane za ekstremizam i radikalizam. Radi se o jednom trendu, koji iz nekog stvaranja javnog mnijenja da je sve loše, da su svi kriminalci i lopovi, utječe na određene pojedince, kojih ima u svakoj državi, da pribjegavaju nekim radikalnim metodama. Hrvatska policija zajedno sa SOA-om to rješava uspješno, no što ćemo mi slati više takvih poruka koje su neprovjerene, paušalne, idu na vrijeđanje i prema govoru mržnje, nažalost, imat ćemo više i takvih pojedinaca jer svi trendovi koji se procjenjuju na razini EU govore da u ovako jednoj atmosferi javnog diskursa, vrijeđanja, etiketiranja cijelih skupina, uključujući i političke, će to biti sve veći problem - rekao je.

