Kao i proteklih godina, i tijekom ovog će ljeta u sklopu međunarodne policijske suradnje, u okviru projekta koji od ove godine nosi naziv ''Sigurna turistička destinacija'', na području Policijske uprave istarske boraviti strani policijski službenici, kojima je danas srdačnu dobrodošlicu zaželio načelnik policijske uprave Božo Kirin.





- Sigurnost tijekom turističke sezone jedna je od najvažnijih zadaća hrvatske policije jer je turistima prilikom odabira destinacije za odmor upravo sigurnost na vrlo visokom mjestu prioriteta. Ne biraju samo lijepa i atraktivna odredišta, već i zemlje u kojima se osjećaju sigurno. A upravo je to Hrvatska - istaknuo je načelnik policijske uprave i napomenuo kako je Istra, kao regija koja već godinama ostvaruje najveći broj dolazaka i noćenja turista, sigurna destinacija za odmor.

To potvrđuju izjave domaćih i stranih turista koji se kod nas osjećaju sigurno, ali i epidemiološka situacija te statistički pokazatelji praćenja stanja i kretanja kriminaliteta. Stanje sigurnosti iz godine u godinu je na visokoj razini te se ne bilježe događaji koji bi u značajnijoj mjeri narušili sigurnost naših građana i turista.



Ministarstvo unutarnjih poslova od 2006. godine provodi svoj originalni projekt, u sklopu kojeg na hrvatsku obalu tijekom ljetnih mjeseci dolaze strani policijski službenici, i to upravo iz zemalja iz kojih dolazi i najveći broj turista. Cilj je da se na taj način unaprijedi komunikacija sa stranim turistima, preveniraju kaznena djela i prekršaji te u konačnici pruži bolja usluga policije kao javne službe. Do sada je u projektu sudjelovalo više od 20 zemalja, a od početka provedbe projekta pa do kraja prošlogodišnje sezone na hrvatskoj obali boravilo je 839 stranih policijskih službenika.

Na području Policijske uprave istarske projekt se provodi od 2010. godine, dakle već 12. godinu za redom, a ovo ljeto o sigurnosti stranih gostiju brinut će 13 policijskih službenika iz šest zemalja: Austrije (4), Njemačke (2), Mađarske (2), Poljske (2), Slovenije (1) i Italije (2).

Austrijski policijski službenici boravit će na području Umaga, i to tijekom srpnja Stefan Buzanich i Marijana Kaldrmdzic, dok će ih u kolovozu zamijeniti Josip Filipovic i David Petrisic. U Rovinju će boraviti talijanski policijski službenici pa će tako u prvom terminu hrvatskim policajcima pomagati Radovan De Marchi Skropeta, a u drugom terminu Martin Egger. Preostali policijski službenici radit će na pulskom području. Policijski službenici Republike Poljske Kamil Gosk i Konrad Lotkowski boravit će u Puli od 1. srpnja do 31. kolovoza, a policijski službenik Republike Slovenije Dominik Kosi od 17. srpnja do 18. kolovoza. Mađarski policajac Lajos Magyar bit će angažiran u pulskoj policijskoj postaji tijekom srpnja, a u kolovozu će ga zamijeniti kolega Gabor Jankovics. Što se tiče njemačkih policijskih službenika, u prvom terminu u Puli će boraviti Sven Trlica, a u kolovozu policijska službenica Tamara Krizanovic.





- Austrijski, njemački, mađarski, poljski, slovenski i talijanski policijski službenici obavljat će zajedničke ophodnje s hrvatskim policijskim službenicima, odjeveni u svoje nacionalne odore te će pomagati hrvatskoj policiji u obavljanu svakodnevnih zadaća, posebice u odnosu na unaprjeđenje komunikacije sa stranim turistima. Svakako će doprinijeti većem osjećaju sigurnosti stranih gostiju koji borave u Istri, a pomagat će i u prevenciji protupravnih ponašanja, poboljšanju stanja sigurnosti u cestovnom prometu te će biti na usluzi svojim sunarodnjacima i glede pružanja servisnih informacija - rekao je načelnik Kirin i istaknuo kako je pred nama još jedna izazovna turistička sezona, no hrvatska policija poduzet će sve da sezona protekne u najboljem redu te da Istra, ali cijela Hrvatska, zadrže imidž sigurne turističke destinacije.