NEMOJTE PITI I VOZITI!

Sigurno Martinje: Policija apelira na odgovornu vožnju, najavili pojačanu kontrolu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 4 min
Sigurno Martinje: Policija apelira na odgovornu vožnju, najavili pojačanu kontrolu
Foto: Dreamstime

Vožnja pod utjecajem alkohola težak je prekršaj, a novčane kazne rastu ovisno o količini alkohola u krvi pa su kazne u rasponu od 90 do 2650 eura. Za iznad 1.5 promila propisana je i kazna zatvora do 60 dana

Gotovo sve policijske uprave priopćile su da građani mogu očekivati pojačanu kontrolu prometa tijekom ovog vikenda zbog Martinja, koji pada u ponedjeljak. Policija apelira na vozače da budu odgovorni i ne sjedaju za volan pod utjecajem alkohola, s obzirom na tradicionalne proslave i kušanje mladog vina.

U vrijeme Martinja, od tri osnovna čimbenika sigurnosti cestovnog prometa, a to su čovjek, cesta i vozilo, u fokusu će policije biti prvi navedeni čimbenik kao prioritet u preventivno-represivnim aktivnostima. Koordinacija, sposobnost procjene i reakcija vozačkih vještina u „partnerstvu“ s alkoholom gube svoju funkcionalnost i uzrok su prometnih nesreća. Za navedene potencijalne uzroke prometnih nesreća odgovoran je upravo čovjek, aktivni sudionik u prometu, bez obzira bio on vozač ili pješak.

Šibensko-kninska županija

Prilikom nadzora prometa alkotestirat će se svi zaustavljeni vozači, a nadzirat će se i brzina kretanja, korištenje sigurnosnog pojasa kako vozača tako i svih putnika, kao i korištenje dječjih sjedalica i mobitela tijekom vožnje odnosno svi oni prekršaji koji utječu na nastanak ili posljedice prometnih nesreća.
 
Akcija će se provoditi tijekom noćnih i ranojutarnjih sati u dane vikenda uoči samog Martinja kao i na sam dan Martinja i dan kasnije, odnosno u kontinuitetu od 7./8. do 12. studenoga.

Nadzor vozača provodit će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, što ujedno obuhvaća i zone ugostiteljskih objekata te će se kontrolni punktovi u vrijeme provođenja akcije često mijenjati.

Odbijanje vozača u prometu da se podvrgnu ispitivanju prisustva u organizmu alkohola, droga ili lijekova ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina kažnjivo je i to novčanom kaznom od 1320 do 2650 eura ili kaznom zatvora do 60 dana.
Uz novčane kazne izriču se zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom i negativni prekršajni bodovi, također ovisno o izmjerenoj količini alkohola u organizmu te broju ponavljanja prekršaja.

Uz navedeno, prema osobi pod utjecajem opojnih sredstava ili osobi koja pokazuje znakove utjecaja opojnih sredstava, a odbila se podvrgnuti utvrđivanju prisutnosti opojnih sredstava u organizmu koja je zatečena u počinjenju prekršaja, ako osobite okolnosti upućuju da će nastaviti s radnjom prekršaja, policija može naredbom radi neposrednog sprječavanja nastavka činjenja prekršaja odrediti:
 
 1. smještanje u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva,
 2. premještanja motornog vozila na određeno mjesto do prestanka djelovanja opojnog sredstva.
 

Sisačko-moslavačka županija

U noći sa subote na nedjelju, 8./9. studenogod 20 do 4 sata na području cijele Policijske uprave sisačko-moslavačke bit će provedena akcija usmjerena na nadzor vožnje pod utjecajem alkohola i prekoračenja dozvoljene brzine kretanja. Akcija će biti provedena u koordinaciji s Policijskom upravom zagrebačkom.

Zadarska županija

Tijekom predstojećeg vikenda, od 7. do 9. studenog te na samo „Martinje“ 11. i 12. studenog 2025. godine, očekuje se povećani broja sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića, a u cilju preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica, Ministarstvo unutarnjih poslova svoje aktivnosti dodatno će usmjeriti na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.

Nadzor vozača odvijat će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, na način da će se uspostaviti veći broj kontrolnih punktova, koji će se u vrijeme provođenja akcija češće mijenjati.
 
Kao upozorenje vozačima mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati, kada je na samo „Martinje“ te vikend u kojem se ono obilježavalo, na području Republike Hrvatske, na vožnju pod utjecajem alkohola i droga, ukupno kontrolirano 10.562 vozača. Od tog broja, pod utjecajem alkohola zatečena su 922 vozača, a 12 vozača je odbilo alkotestiranje. Također, pet vozača na preliminarnom testiranju na droge bila su pozitivna, dok je 39 odbilo testiranje na droge.

Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnoj skupini od 31 do 40 godine - 233 vozača. Najveći broj vozača imao je koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg - 420 vozača, dok je koncentracija veća od 1,50 g/kg utvrđena kod 149 vozača.

Požeško-slavonska županija

Tijekom nadolazećeg vikenda te u dane „Martinja“ 11./12. studenoga 2025., posebice u noćnim i ranim jutarnjim satima, povodom narodnog običaja krštenja mošta („Martinja“) i očekivano povećanog broja sudionika u cestovnom prometu, s ciljem preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica, policijski službenici će dodatno usmjeriti aktivnosti na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.

Također će se nadzirati i sankcionirati vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu. Provodit će se i nadzor recidivista odnosno višestrukih počinitelja prekršaja prema kojima će se primjenjivati sve zakonom propisane mjere.

Nadzor vozača odvijat će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, na način da će se uspostaviti veći broj kontrolnih punktova, koji će se u vrijeme provođenja akcija češće mijenjati.

Bjelogorsko-bilogorska županija

Pojačane kontrole alkoholiziranosti vozača provodit će se u noćima s petka na subotu, subote na nedjelju, nedjelje na ponedjeljak i utorka na srijedu. Osim noću, policija će pojačane aktivnosti provoditi i tijekom dana, a naglasak će biti na sprječavanju stradavanja u prometu. Uz vožnju pod utjecajem alkohola i droga, policija će kontrolirati čine li vozači i druge teške prekršaje, kao što su vožnja neprilagođenom ili nepropisnom brzinom, korištenje sigurnosnog pojasa i nepropisna uporaba mobitela.
 

Alkohol je nepoželjan „vođa puta“
 

  •  Ne sjedajte pod utjecajem alkohola za upravljač vozila.
  •  Osigurajte si prijevoz.
  •  Razmislite, cijena jedne runde pića iznosi koliko i taksi prijevoz do kuće.
  • Ne dozvolite da postanete crna statistička brojka.
  • Ne zaboravite da za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.
  • Imajte u vidu da vozač pod utjecajem alkohola ne dovodi u opasnost samo sebe već i sve ostale sudionike u prometu.
  • Vožnjom pod utjecajem alkohola postajete opasan sudionik u prometu, a u opasnost ne dovodite samo sebe već i ostale sudionike u prometu.
  • Budite odgovorni prema sebi i drugima.
  • Ne postoji opravdan razlog za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola.      

Savjeti vozačima:

  • ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite - time nećete nikoga dovesti u životnu opasnost;
  • koristite javni prijevoz;
  • koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije;
  • unaprijed se dogovorite tko neće konzumirati alkoholna pića i voziti natrag;
  • zapamtite, vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu;
  • za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.

Policija poziva sve sudionike u prometu na dodatni oprez i odgovorno ponašanje kako bi Martinje proteklo sigurno za sve.

