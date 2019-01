'Silovali su me, izgladnjivali i držali zatočenu mjesecima...'

Australka koja je obećanjima o luksuznom životu s muškarcem iz snova namamljena u Pakistan, završila je pod ključem, pretučena i kao seksualna ropkinja muškarcu kojeg je upoznala na internetu.

Lara Hall postala je žrtva internetskog predatora koji ju je mjesecima silovao i držao zaključanu u neljudskim uvjetima. Kada je konačno uspjela kontaktirati australsko predstavništvo u Pakistanu, njihova je reakcija, tvrdi, bila prilično hladna i inertna.

U razgovoru za Daily Mail Australia, Lara Hall je otkrila da je njezina noćna mora počela s 2013. godine, slučajnim susretom.

U vlaku je upoznala ženu iz Pakistana koja se predstavila kao Rhianna. Lara Hall se ponudila da će je naučiti engleski, pa je Lara s vremenom postala prijateljica Rhiannine cijele obitelji. Govorili su joj da je obožavaju i često joj donosili sitne poklone i znakove pažnje.

'Obećao mi je divan, sretan život...'

- Imala sam disfunkcionalnu obitelj, a očajnički sam željela obitelj - objasnila je.

Jedne večeri Lara je komunicira Skypeom s Rhianninom obitelji u Pakistanu i tako upoznala njezinog rođaka Sajjada. Povezali su se na Facebooku i sljedećih nekoliko godina često su komunicirali. Sajjad je tvrdio da je on isto odvjetnik, bio je jako zainteresiran što se događa u njezinom životu i tvrdio da je želi usrećiti.

Prijateljstvo sa Sajjadom dogodilo se u teško vrijeme za Laru, koja se borila s opsesivno kompulzivnim poremećajem i ožiljcima teškog djetinjstva. Unatoč karijeri i obećavajućoj perspektivi u profesionalnom životu, sihički problemi su je slomili i Lara je pretrpjela živčani slom.

- Sajjad se pojavio u pravom trenutku, kada sam bila jako ranjiva - objasnila je.

- Obećao mi je divan, sretan život, samo ako mu pružim priliku. Rekao je da ima pet kuća i pokazao mi je ugovor o kupnji kuće u Španjolskoj u kojoj bismo živjeli. Rekao mi je je mogu urediti kako god želim. Čak mi je slao fotografije kuće - kazala je.

- Sjećam se da sam ga pitala je l' bi mi ikada lagao. Dogovorio je da ne bi - prisjetila se. Bio je vrlo atraktivan i privlačan.

- Zavelo me obećanje fantastičnog života koji ću imati s njim. Moj život u Sydneyju mi se u tom trenutku činilo groznim, pa sam odlučila pokušati.

'U 5 soba živjelo je 25 ljudi'

Uvijek je govorio da će ispuniti moje praznine. To mu je bila omiljena uzrečica. A i dugo sam poznavala njegovu obitelj.

Sajjad je bio u kontaktu s Larinom obitelji. Na Facebooku se povezao s Larinom sestrom blizankom Amy, a baki je poslao emailove u kojem je obećavao da će dobro paziti na njezinu unuku.

- Bio je vrlo suosjećajan, empatičan, uvijek je slušao što imam za reći, djelovao je kao prijatelj, kao netko kome se može vjerovati - kazala je Larina sestra.

Početkom prošle godine, Sajjad je pozvao Laru na vjenčanje njegovog brata u Pakistan. Lara je to shvatila kao savršenu priliku da provjeri može li se njihova online romansa pretvoriti u pravu ljubav u stvarnom životu.

Osvojena obećanjima o divnom životu, Lara se 23. travnja ukrcala na 18-satni let u Lahore.

- Kuća uopće nije izgledala kao na fotografijama koje mi je slao, to je prva stvar koja me iznenadila kada sam stigla. U pet soba živjelo je 25 ljudi. On mi je rekao da su tu samo zbog vjenčanja. Sve je bilo prljavo. Ali on je bio jako drag, a ja sam svejedno mislila da će mi se snovi napokon ostvariti - kazala je.

Nakon nekoliko tjedana, Sajjad joj je priznao da je izmislio priču o španjolskoj vili i da nije čovjek kakvim se predstavljao.

Početak pakla

- Svi osjećaji su se ugasili. Tada je počelo zlostavljanje - kazala je.

- Sajjad me silovao i njegov brat me nekoliko puta pokušao silovati. Držali su me zatvorenom, nisu mi davali ženske higijenske potrepštine pa sam krvarila posvuda za vrijeme mjesečnice, a često su me i izgladnjivali - jednom mu nisu dali hranu 14 sati - nastavlja.

Lara je odbijala Sajjadove bračne ponude, a zbog odbijanja da se preobrati na Islam postajao je sve bješnji.

- Morala sam se pokazati gola nakon tuširanja. Jednom mi je poslije tuširanja ostalo malo šampona na kosi, a Sajjad mi je rekao da sam idiot, zgrabio me i udario mojom glavom u umivaonik. Jednom sam morala ležati gola na kreveti raširenih nogu. Jednom sam se razboljela. Njemu je bilo urnebesno smiješno dok sam ja povraćala, pokušao me silovati - ispričala je.

Konzulat joj nije htio pomoći

Nakon trideset dana istekla joj je viza, a Sajjad je rekao da će preko svojih poznanstava srediti produženje.

- Nazvala sam austalski konzulat, ali nitko mi niije htio pomoći. Bili su prilično nezainteresirani, savjetovali su mi 'da odem na sigurno'. Bojala se otići na policiju i vizom koja je istekla i prijaviti lokalnog muškarca - ispričala je.

Glasnogovornik konzulata potvrdio je da im se prošle godine obratila australska državljanka i zatražila pomoć, ali nisu htjeli pričati o nikakvim detaljima zbog obaveza o čuvanju privatnosti.

Lara je zatim odlučila stupiti u kontakt s dr. Kaiserom Rafiqom, izvršnim direktorom elitnog kluba za vojne časnike, diplomate i važne biznismene.

- Javila mi se na Facebook, ali kako ti kanali nisu baš pouzdani, prvo sam malo istraživao. Kada sam se uvjerio da je stvarno riječ o ženi koja treba pomoć, shvatio sam da se nalazi u situaciji u kojoj je zadržavaju u nekoj kući protiv njezine volje - potvrdio je dr. Rafiq.

Jedne noći, nakon što joj je Sajjad zaprijetio da će je izbrisati, zaključala se u spavaću sobu i nazvala policiju. Kada je policija stigla, Sajjad ju je preklinjao da im kaže kako je sve u redu. No dr. Rafiq je nazvao i policajci su odveli Laru u policijsku postaju. Puštena je i zatim je provela dva tjedna na sigurnom, u klubu dr. Rafiqa.

'Moja država mi je okrenula leđa'

Zbog nevažeće vize, Lara je otišla u Ministarstvo vanjskih poslova, koje joj je kaznilo globom od 400 dolara i naredilo joj da napusti Pakistan u roku od 10 dana. Ali Lara nije imala dovoljno novaca za hranu, a kamoli za avionsku kartu. Ponovno se obratila australskom veleposlanstvu.

- Tražila sam ih da mi pruže utočište, odbili su me. Pokušala sam im objasniti da sam žrtva zlostavljanja, ali njih nije b ilo briga - tvrdi. Na kraju joj je pomoglo Britansko društvo kršćana u Pakistanu.

- Organizacija je platila moju kaznu i organizirala siguran odlazak iz zemlje i povratak kući - ispričala je za DailyMail. Šef organizacije Wilson Chowdry kritizirao je rad australskog veleposlanstva.

- Nisu učinili ništa da joj pomognu i nisu njezinu molbu shvatili ozbiljno, što je Laru dovelo u niz opasnih i neugodnih situacija - potvrdio je Chowdry.

- Zašto mi je moja država okrenula leđa? Istupam u javnost sa svojim iskustvom kako se takvo nešto ne bi dogodilo ni jednom Australcu - zaključila je.