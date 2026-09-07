Najmračnija rečenica iz optužnice i nije ona o “pročišćenju” koliko navod da bi istina mogla “uništiti Božje djelo”. Ako se utvrdi da je takva rečenica doista izgovorena, u njoj je sažeta patologija zatvorene religijske moći
TEOLOG O SKANDALU PLUS+
Silovanje djevojke koja je htjela ući u vjersku zajednicu: Đavla se tu traži na krivom mjestu!
Čitanje članka: 3 min
Na Županijskom sudu u Rijeci počelo je suđenje Josipu Glasnoviću i don Josipu Radiću. Glasnovića se tereti za pet silovanja, dvije bludne radnje i pet prijetnji na štetu 23-godišnje postulantice, odnosno kandidatkinje za ulazak u zajednicu Omnia Deo. Radić je optužen da nije prijavio kazneno djelo nakon što mu se djevojka, prema optužnici, povjerila da je prisiljavana na spolne odnose.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+