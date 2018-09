Silovao je i ubio dvije djevojke: Otkrili su ga nakon 42 godine

Kalifornijski sud u utorak je Rodneyja Halbowera (69) proglasio krivim za silovanje i ubojstvo dvije tinejdžerice prije 42 godine. Vlasti vjeruju da je odgovora i za još neke slučajeve silovanja i ubojstva mladih žena na sjeveru Kalifornije i u Nevadi u razdoblju od pet mjeseci 1976. godine.

Rodney Halbower has been found guilty of raping & murdering 2 teen girls. DNA from Halbower, thought to be the 'Gypsy Hill Killer,' was linked to teens Paula Baxter & Veronica Anne Cascio, who were killed more than 42 years ago ⁦@DiscoveryID⁩

