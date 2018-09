'Silovao je i ubio osam žena, ali meni je bio otac za poželjeti...'

Kako opisati serijskog ubojicu koji je silovao i zadavio osam žena, a onda se hvalio svojim zločinima u bolesnim pismima koje je slao policiji? Za sve ostale Keith Hunter Jesperson bio je monstrum poznat kao 'Nasmiješeni ubojica' (Happy Face Killer), ali za Melissu Moore, on je bio samo - tata.

Foto: Facebook Melissa Moore danas

Kao tinejdžerka nije imala pojma da njezin otac, vozač kamiona, skuplja i ubija autostoperice, uglavnom prostitutke. Tko je on zapravo, saznala je tek 1995. godine kada su ga konačno uhitili.

