Silvestrovo i novogodišnja noć s 23 nesreće i 17 kaznenih djela

Najluđa noć u godini i pripreme za nju, nažalost, nisu mogle proći samo uz slavlje. Iz Policijske uprave Zagrebačke izvještavaju da su u proteklih 24 sata zabilježili 23 prometne nesreće i 17 kaznenih djela.

Prema Kalendaru nasilja MUP - a, jedno od njih je i nasilje u obitelji opisano člankom 179.a Kaznenog zakona koji govori o teškoj povredi propisa o zaštiti od nasilja u obitelji i ugrožavanja sigurnosti žrtve. Tu je i nekoliko prekršaja iz domene nasilja u obitelji, konkretno iz članka 10. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji koji govori o fizičkom nasilju bez trajnih posljedica, psihičkom nasilju, tjelesnom kažnjavanju djece, spolnom uznemiravanju, zanemarivanju osobe s invaliditetom i ekonomskom nasilju.

U Ulici Željka Maričića u Zagrebu, netko je pucao u prozor obiteljske kuće 63 - godišnjakinje.

- Još uvijek nepoznata je osoba ispalila streljivo iz zasad nepoznatog oružja, kojom prilikom je zrno streljiva probilo kutiju rolete na prozoru i zid stana 63-godišnjakinje te palo na tlo sobe u kojoj nije bilo nazočnih ukućana - javljaju iz PU zagrebačke.

U Sesvetama je gorio krov.

- U Zagrebačkoj ulici u Sesvetama, iz zasad neutvrđenog razloga izbio je požar krovišta hale napuštenog i ruševnog skladišnog prostora u vlasništvu trgovačkog društva u kojem se nalazio razni glomazni otpad i smeće. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Visina materijalne štete za sada nije utvrđena - stoji u priopćenju.

U Zaprešiću je par minuta nakon ponoći gorjelo zbog pirotehnike.

- U Zagrebačkoj ulici u Šibicama, najvjerojatnije uslijed djelovanja pirotehničkog sredstva, izbio je požar krovišta poslovnog objekta u vlasništvu 69-godišnjaka pri čemu je došlo do zapaljenja izolacije i drvene konstrukcije krovišta. Požar su ugasili vatrogasci, a ozlijeđenih osoba nije bilo. Slijedi očevid - javlja policija.

Zbog neoprezne vožnje policajci su izašli na teren čak 23 puta.

- U sedam prometnih nesreća jedna je osoba teško ozlijeđena, a sedam lakše. Kao posljedica 16 prometnih nesreća nastala je samo materijalna šteta - kažu iz PU Zagrebačke.

Najgora je ona u Dubravi gdje je 20 - godišnjak neprilagođenom brzinom naletio na dvije maloljetne djevojčice koje su prelazile cestu na zebri.

- Upravljao je osobnim vozilom marke Mercedes Ulicom Rudolfa Kolaka u smjeru istoka. Dolaskom do raskrižja s Grižanskom ulicom i Alejom tišine ušao je vozilom u raskrižje na znak zelenog svjetla na semaforu skrećući u lijevo, u Aleju tišine, pri čemu nije smanjio brzinu kretanja vozila te je na obilježenom pješačkom prijelazu naletio na dvije maloljetne pješakinje koje su prelazile kolnik na znak zelenog svjetla za pješake. Liječnička pomoć pružena im je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb gdje je utvrđeno da je jedna od njih teže ozlijeđena, a druga lakše. U vremenu od 17.20 do 19.13 sati promet Alejom tišine od Ulice Rudolfa Kolaka do Oporovečke ulice bio je obustavljen - stoji u priopćenju.