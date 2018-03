Simbol junaštva: 'Pancirku ne nose moji vojnici, pa neću ni ja'

“Bilo je to 1991. veljača ili ožujak. Bio sam kod Zadre u njegovoj kući kada mu je zazvonio telefon. Njegova supruga Kata je trgnula i vrisnula, pa mi je Blago objasnio da, kada je on na terenu, četnici iz Borova sela zovu Katu, provociraju, psuju i prijete klanjem. A onda je on uzeo slušalicu i rekao: “Nemojte psovati, mi smo kršćani, katolici. Nismo navikli na takve proste riječi. Nego ovako, gledaj … Ja sam Blago Zadro, Bosanska 11, ključ je u prozoru, u svako doba otključaj i uđi, ali dobro razmisli kako ćeš izaći”. - ispričao je Dragan Luketić, suborac Blage Zadre u serijalu Heroji Vukovara.

Blago Zadro,prvi hrvatski general – bojnik, zapovjednik obrane Borovog naselja i 3. bojne 204 brigade HV za Borovo Naselje i Trpinjsku cestu rođen na današnji dan 1944. u malom hercegovačkome mjestu Donji Mamići - Ledinac kraj Gruda bio je, kažu svi koji su ga poznavali, poznat po hrabrosti i odvažnosti.

U Borovo Naselje s obitelji se doselio kao desetogodišnjak, a ondje je završio osnovnu i srednju školu.

'On je bio pravi vođa'

- Nije bio isključiv, poštovao je i cijenio druge, ali nije dao na Hrvatsku. Govorio je: ‘Njima njihovo, nama naše, neka nas ne diraju, nećemo ih dirati’ - prisjetio se u knjizi “Prvi hrvatski general Blago Zadro” Blagin mlađi brat Stanko. Blago je govorio da se Hrvatska mora odvojiti od Jugoslavije jer Srbi žele stvoriti ‘veliku Srbiju’, da će Hrvati biti svoji na svome, ali da se moraju naoružati. Sa zaoštravanjem situacije uključuje se u aktivni sastav policije u Vinkovcima i počinje organizirati obranu Vukovara.

- Blago je imao viziju, bio je čovjek iz naroda kojem su ljudi vjerovali. Branitelji su improvizirali organizaciju po mjesnim zajednicama jer nitko nije imao vojne škole. Blago Zadro držao je sve konce u svojim rukama. Bio je odgovoran za Trpinjsku cestu, najvažniji dio Borova Naselja. U slučaju njezina pada, palo bi i Borovo Naselje te bi put za Vukovar bio otvoren. Bio je s nama svaki dan, podizao moral, govorio gdje trebamo učvrstiti položaje. Bio je hrabar, pravi vođa, genij. I kad bolje razmislim, sve se raspalo kad je on poginuo - ispričao nam je jednom prilikom suborac Tomislav Jakovljević.

S njim se borio i njegov sin Robert

Koliko je Zadrina obrana bila učinkovita, pokazalo se i 14. rujna 1991. godine kad je na Trpinjskoj cesti razbio srpske snage koje su krenule u opći napad na Vukovar.

Foto: Željko Hladika/24sata

No kobnog 16. listopada 1991. Srbi su prvi put promijenili taktiku i hrvatske položaje napali s boka. Očito su znali gdje su spojevi jedinica te su prešli Bobotski kanal i rasporedili snage na nasip pruge. Prodrli su tenkovima i fizički odvojili Borovo Naselje od Vukovara, a istodobno preko Vuke ušli u Lužac. Agresorske su postrojbe zapravo prodrle u Vinogradsku ulicu i obrani došle s leđa. Blago je krenuo prema Vinogradskoj sa šestoricom suboraca. Hitno je pozvao i Turbo vod kojim je zapovijedao njegov sin Robert.

- Oni koji su držali položaje u Vinogradskoj ulici Blagi nisu rekli cijelu informaciju: da su oni već pobjegli i da su Srbi ušli s tenkovima i pješadijom. Zadro je s Kalašnjikovim u rukama krenuo Kupskom ulicom koja izlazi na pola Vinogradske. Mi, Turbo vod, od njega smo bili udaljeni 200-tinjak metara. Kako su granate sipale, morali smo trčati od kuće do kuće, zastati, pa opet trčati. Kad smo došli u Kupsku ulicu, Blago je već ležao mrtav - ispričao nam je jednom prilikom pripadnik Turbo voda Stipo Mlinarić.

Foto: Željko Hladika/24sata

Pokosili ga rafali iz mitraljeza

I Josip Šego, koji je tada bio s Blagom, živo se sjeća tih događaja.

- I Blagin drugi sin Tomo htio je krenuti s nama, ali mu otac nije dao. Kao da je predosjećao, Tomo je ocu davao pancirku, ali ga je Blago odlučno odbio riječima "Sine, pancirku ne nose moji vojnici pa neću ni ja". Istog dana pokošen je rafalom kod Vinogradske ulice u Vukovaru. Blago je bio uvjeren da branitelji drže položaj u Vinogradskoj ulici, ni slutio nije da su četnici postavili mitraljez na prugu i na nišanu držali cijelu Kupsku ulicu. Svi koji su prolazili Kupskom bili su zapravo na brisanom prostoru. Blagu Zadru pokosili su rafali iz mitraljeza. Tijelo Blage Zadre izvukli su tek poslije žestoke paljbe po srpskim položajima. Potom su ga stavili na nosila i odmah odnijeli u štab.

- Obukli su ga u policijsku odjeću, sanirali mu rane, ležao je na stolu. Tomislav, njegov sin, gotovo dijete, plakao je. Robert je pogledao Tomislava i rekao: ‘Brate, nemamo vremena za plakanje. Plakat ćemo kada sve ovo prođe’. Nakon toga Zadrino je tijelo prebačeno u vukovarsku bolnicu gdje je dr. Juraj Njavro utvrdio smrt. Pokopali su ga na starom groblju blizu bolnice, i to pod šifrom koju smo znali nas petorica. Šifra je bila broj sanduka - rekao je Goran Popić.

Goran Popić i Nevenko Mauzer kazali su da su poslije Blagine smrti nastavljene žestoke borbe za Vukovar. Branitelji su vratili izgubljene položaje, zarobili tri tenka i mnogo tehnike, ali zavladao je defetizam.

Simbol junaštva i hrabrosti

Za Hrvatsku ću dati život, samo da mi je doživjeti dan kad bude nezavisna i priznata, tako je govorio Blago Zadro. No sudbina je htjela da sa svojom obitelji ne dočeka i proslavi slobodnu Hrvatsku. Njegovo ime postalo je simbol junaštva i hrabrosti te je zlatnim slovima ostalo upisano u povijesti.

- I danas se pitam je li se to moralo dogoditi, jesam li morala ostati bez supruga i jesu li moja djeca morala odrastati bez oca, naizgled smirenim glasom ispričala nam je svojedobno Blagina supruga Katica. Za Blagu kaže da je bio pažljiv, dobar i odan suprug te brižan otac našoj djeci.

Foto: Željko Hladika/PIXSELL

Stalno je ponavljao da se Hrvatska mora odvojiti i steći neovisnost jer Srbi idu na stvaranje "velike Srbije". Ponavljao je da se Hrvati moraju početi naoružavati jer je to jedini način da se zaštitimo. Vjerovao je ulazak u Europu i njezinu potporu - prisjetila se te dodala kako je posebice znao zagovarati pravo da ljudi ističu svoju nacionalnu i vjersku pripadnost. U tome zapravo nije vidio ništa loše. Blago je bio nacionalno, ali ne i nacionalistički orijentiran.

Katica je u ratu izgubila i najstarijeg sina Roberta. Svoj život je ostavio na Kupresu 1992. godine. Imao je 23 godine. Tražila ga je punih sedam godina i identificirala 1999. godine.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Četnici mu tijelo iskopali i prebacili u skupnu grobnicu

Blago Zadro, jedna od najvećih i najpoštovanijih ikona hrvatskog rata za neovisnost, pokopan je na vukovarskom Novom groblju 16. listopada 1998. nakon što su njegovi posmrtni ostaci ekshumirani u ljeto '98. zajedno s 937 žrtava iz masovne grobnice na vukovarskome Novom groblju. Naime, padom Vukovara četnici su njegovo tijelo iskopali i prebacili ga u skupnu grobnicu.

Foto: Marko Mrkonjic/PIXSELL

Ime Blage Zadre nosi Zapovjedno stožerna škola Ministarstva obrane RH, osnovna škola u Borovu Naselju, te ulice u Grudama, Splitu i Zagrebu.



Tema: Domovinski rat