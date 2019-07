Simbol otpora: Neka 'Fićo' u kockicama opet ujedini naciju

Sve je tih dana bilo u crveno-bijelim kockicama, pa zašto ne bi i crveni Fićo. Osječki simbol otpora osvanuo je u navijačkim bojama dan uoči finala SP-a u Rusiji.

Bilo je to nešto više nego puko navijanje. Crveni Fićo ponovno je tog 14. srpnja poslao poruku svima kako se i najjači srcem mogu pobijediti. Da Fićo dobije “kockice” predložio je Miljenko Kolobarić, predsjednik Osječke HVIDR-e. Posjetili smo ga ovih dana kako bismo se zajedno prisjetili tih dana ponosa i slave.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Bio je to dan ponosa. Kad smo ponovno osjetili jedinstvo naših ljudi kao onih slavnih dana s početka 90-ih prošlog stoljeća. Ljudi su bili oduševljeni stigle su mnoge pohvale, a fotografije crvenog Fiće s bijelim kockicama u samo nekoliko minuta obišle su zemaljsku kuglu. Poslali smo ih i našem izborniku Zlatku Daliću i našim reprezentativcima da vide kako se navija u Hrvatskoj i ponosnoj Slavoniji. Sama pomisao na te dane, kao i one slavne ratne, izaziva posebne emocije - rekao nam je Miljenko Kolobarić.

- Vukovarski toranj, crveni Fićo kao i mnoga druga obilježja koja simboliziraju otpor golorukog naroda, trebaju ostati trajno i s njima treba upoznavati mlade naraštaje. Nama, sudionicima tih povijesnih događanja, ti simboli su podsjećanja na vrijeme ponosa - dodao je Kolobarić.

Inače, na mjestu na kojem je prije 28 godina pregažen crveni Fićo koji je nestao pod gusjenicama goropadnog tenka JNA trebao bi biti kružni tok.

- Predlažemo gradu da u sredinu toga kružnog toka postavimo tenk i Fiću. Mislim da bi to bila izuzetna turistička slika za sve one koji dođu u Osijek, jer ova sadašnja instalacija uvrštena je među deset jedinstvenih turističkih atrakcija u svijetu – rekao je Miljenko dodajući kako priželjkuje da naš narod svoje jedinstvo poput onoga u ratnim danima i za vrijeme Svjetskog nogometnog prvenstva pokazuje što češće. - Ako ništa, neka to onda bude barem svake četiri godine tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva – dodao je.

Istaknuo je kako je osječki crveni Fićo koji gazi ogromni tenk simbol otpora slabijeg protiv znatno jačeg neprijatelja. Prije 28 godina, kazao je, nitko nije znao kakav će biti ishod strahote koja je zadesila Hrvatsku, odnosno cijelu bivšu zajedničku državu:

- Tko je mogao pojmiti da će jedan mali Fićo biti prkos kojim će se ponositi svi domoljubi.

Tema: Hrvatska