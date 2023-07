Simona je imala rak dojke, a danas dizajnira grudnjake za žene koje su prošle isto što i ona

Za medicinu sam ja i dalje 'metastatska' pacijentica, liječnici drže pod kontrolom, ali nema tog izraza 'ozdravljenje' nego remisija. Trenutačno je moja bolest u remisiji, potpunoj, kaže Simona Augustić (37) iz Zagreba, supruga, majka jedne djevojčice, vlasnica dućana Arya u centru Zagreba, žena neiscrpne energije, nevjerojatne snage i zarazno pozitivnog, no ipak surovo realnog pogleda na svijet. Simoni je prije sedam godina, u 30. godini, a ujedno u 8. mjesecu trudnoće, dijagnosticiran karcinom dojke. Bila je to dijagnoza koja ledi krv u žilama, priznaje.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Sjećam se da sam samo pitala doktoricu postoji li šansa da preživim deset godina. Ona mi je odgovorila: 'Pa valjda postoji deset žena kojima je to uspjelo'. No mene nije dalje zanimalo je li to deset žena na Institutu, u gradu, državi ili na svijetu. Nekako sam to sve stoički odradila, rodila, počela sam liječenje, kemoterapiju... Svi se nekako sablazne kad čuju da sam imala tako malu bebu uza sve to, no ja uvijek kažem da ne znam kako bih preživjela da nisam imala svoju bebicu - iskrena je Simona.

Liječnici joj, kaže, nisu davali šanse. Prognoze su bile crne. Njen rak već je bio metastazirao, proširio se. Najteži dio borbe protiv opake bolesti bio joj je gubitak dojki, priznaje. Bila je spremna na sve, kemoterapiju, znala je da će izgubiti kosu, ali kako kaže, kosa opet naraste.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Gubitak dojki baš me pogodio. U tom periodu vidjela sam da sam se nekako malo pogubila. U to vrijeme moja je Izabel krenula u vrtić, imala sam nekako više vremena za svoje misli. Onda ta slika u ogledalu, koliko je gubitak kose bio privremen i mogla sam nositi sve te kratke frizurice, toliko je gubitak dojki trajan. To te jednostavno preuzme - priznaje.

U tom trenu, uz veliku pomoć i enormnu podršku supruga, sestre te mnogih prijateljica i prijatelja, Simona je shvatila da joj je potreban novi projekt na koji će se fokusirati.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- U svojim dvadesetima imala sam svoj brend kupaćih kostima, Frufru bikiniji. Donosili su mi solidan studentski džeparac. Bila sam vrlo uspješna u tome, za studenticu. A onda mi je prijateljica predložila da napravim liniju badića za operirane žene, odnosno postoperativnu liniju za žene koje su preživjele neki tip ove opake bolesti - prisjeća se.

Kako ističe, odmah je skočila na tu ideju. U svom dućanu Arya, što na hebrejskom znači "lavica", dodaje, prodaje grudnjake na doznake, lijepe grudnjake, kupaće kostime, turbane, a ima i svoj webshop. Ostvarila je i suradnju s HZZO-om. Baš sve, od ideje do realizacije, prodaje, marketinga, pakiranja i slično, Simona radi sama. Dobitnica je i nagrade "Pokreni nešto svoje".

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Ja nekako najbolje znam kako neki grudnjak izgleda kad se u njega stavi proteza, to neka druga žena ne zna jer nema to iskustvo, nije probala. Arya nije mjesto na koje žene dođu i kažu 'jedan grudnjak'. Tu je uvijek neka veća priča, podrška smo jedna drugoj. Drukčije je - kaže Simona, o kojoj same riječi hvale imaju i u udruzi Sve za nju, za psihološku pomoć ženama oboljelima od raka.