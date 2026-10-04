Simović: Puno bolje stanje na požarištu u Kuli Norinskoj, a jutros gase i dva kanadera

Stanje na požarištu na brdu Rujnica u Kuli Norinskoj puno je bolje i nema otvorenog plamena, a u gašenju uz zemaljske vatrogasne snage sudjeluju i dva kanadera, izjavio je u nedjelju županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.

Šumski požar na nepristupačnom terenu buknuo je u subotu navečer.

"Noćas se napravio dobar posao i taj se rad isplatio. Puno se razvuklo cijevi i time se zaustavilo širenje. Jutros je stanje puno bolje. Došla su nam dva kanadera i dodatna pojačanja. Nema otvorenog plamena, ali ima jedan krak do kojeg se trebamo popeti“, rekao je Simović.

Na intervenciji su javne vatrogasne postrojbe iz Metkovića, Ploča, Dubrovačkog primorja, Dubrovnika i Konavala te dobrovoljna vatrogasna društva iz Kule Norinske, Metkovića, Vida, Opuzena, Slivnog, Putnikovića, Ponikava, Orebića, Kune Pelješke, Slanog i Župe dubrovačke.

"Ako ostane dobro stanje na požarištu, povući ćemo dio snaga, a dio ostaviti preko noći“, izjavio je Simović.