Šimunić za 24sata nakon što je Uskok otvorio istragu: 'Nisam nikada tražio da se pogoduje'

Protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića, Uskok je ipak otvorio istragu nakon prikupljanja svih dokaza i pretresa kuće u lipnju. Šimunić je još ovaj tjedan ustvrdio nakon ispitivanja na Uskoku da "nikada nije uzeo ni cent", ali Uskok ga i ne tereti da se osobno okoristio ni za cent. Nego da je, preko direktorice Turističke zajednice pogodovao dvojici poduzetnika za ukupni iznos od oko 46.000 eura. Od te dvojice, jedan mu je prijatelj, a s drugim je bio na zajedničkoj izbornoj listi na lokalnim izborima. S njim su osumnjičeni i direktorica Turističke zajednice Oroslavja Maja Šijan, vlasnik tvrtke Woodmood Zagorje i političar Roman Rogović, te direktor tvrtke Pagodromio Tomislav Čavka.

Uskok smatra da ima dokaze da je u pripremi Adventa u Oroslavju 2024. godine, Šimunić preko direktorice Šijan pogodovao navedenim tvrtkama. Objavili su da je za oba posla utjecao na nju upravo kako bi dvije tvrtke dobile posao postavljanja klizališta i festivalskih kućica koje im je Turistička zajednica platila navedenih 46.000 eura. Uskok je objavio da su u oba slučaja unaprijed izabrane tvrtke suprotno pravilima o javnoj nabavi, a onda su tražene dodatne ponude kako bi se sve pokrilo i stvorilo privid poštenog tržišnog natjecanja.

Šimunić u izjavi za 24sata ostaje pri tome da je potpuno nevin i da nikada od direktorice Turističke zajednice nije tražio da prekrši zakon i pravilnik o javnoj nabavi i dodjeli ove poslove.

- Nikada u životu nisam nikome naredio niti tražio da prekrši zakon. Nikada nisam ni od kog uzeo ni cent. Nisam nikada niti tražio niti primio neku protuslugu ili imao osobnu korist. Mogu svakome pogledati u oči i to ponoviti i danas i sutra i pred bilo kojim sudom - rekao nam je Šimunić.

Kako neslužbeno doznajemo, istražitelji smatraju da imaju određene pisane tragove. Također, navodno je Šimunića spremna teretiti i sama direktorica Turističke zajednice kojoj je odvjetnik Vladimir Terešak. Terešak je inače zastupao HDZ-ova Žarka Tušeka u velikoj aferi "Kaj bi štel biti?" kada je Šimunić razotkrio pokušaj političke kupovine i sve tajno snimio...Uskok nije pokrenuo istragu protiv Tušeka.

Šimunić je u ranijim izjava uvijek tvrdio da se našao na udaru DORH-a kao osveta jer je ove godine otkrivao nepravilnosti vezano za sportske saveze i o tome je javno istupao. Isticao je i da niti jednom čelniku saveza ili vodećim ljudima Hrvatskog olimpijskog odbora koji su pod izvidima, nisu pretresali kuću kao njemu i oduzimali mobitele i roditeljima. Uskok je inače zaista uzeo mobitel i Šimunićevoj majci jer je broj glasio na njegovo ime, a vratili su ga tek nakon njenog istupa u medijima.

Ako Uskok ima i neke pisane dokaze o nalaganju posla, ispast će da Šimunić nije govorio istinu. Ako se sve svede na direktoricu koja je prekršila pravila, vjerojatno će tvrditi da na njega svaljuje krivicu kako bi dobila manju kaznu i lažno ga optužuje. Nakon otvaranja istrage, ispitat će se dodatni svjedoci i prikupiti dokazi, pa tek onda ide optužnica koju mora potvrditi sud da bi počelo suđenje.

