Sin El Chapa priznao da je kriv, sutkinji hladno otkrio čime se bavi: 'Pa trgovinom drogom...'

Joaquín Guzmán López, jedan od sinova zloglasnog meksičkog narkobosa Joaquína "El Chapa" Guzmana, priznao je u ponedjeljak krivnju pred saveznim sudom u Chicagu. Ovaj potez dolazi mjesecima nakon što je njegov brat Ovidio sklopio sličnu nagodbu s američkim tužiteljstvom, čime se nastavlja demontaža vrha kartela Sinaloa pod pritiskom američkih vlasti.

Guzmán López, poznat kao jedan od "Los Chapitosa", priznao je krivnju po točkama optužnice koje ga terete za trgovinu drogom i vođenje kontinuiranog kriminalnog poduzeća. Njegovo priznanje označava kraj pravne bitke koja je započela dramatičnim uhićenjem u srpnju 2024. godine, kada je zajedno s legendarnim suosnivačem kartela Ismaelom "El Mayom" Zambadom sletio na američko tlo.

Hladnokrvno priznanje pred sutkinjom

Atmosfera u sudnici u Chicagu bila je napeta, uz jake mjere osiguranja. Prisutni su morali isključiti elektroničke uređaje, a policijski psi pretraživali su torbe u predvorju zgrade suda. Guzmán López pojavio se u narančastom zatvorskom kombinezonu i odgovarajućim cipelama. Iako je tijekom većeg dijela saslušanja govorio malo, jedan trenutak interakcije sa sutkinjom Sharon Coleman posebno je odjeknuo.

Na početku saslušanja, sutkinja Coleman upitala ga je čime se bavi za život.

- Trgovinom drogom - kratko je odgovorio Guzmán López.

- O, to je vaš posao - rekla je Coleman uz lagani smijeh. - Eto, riješeno.

Ovim priznanjem 39-godišnji Guzmán López izbjegao je potencijalnu smrtnu kaznu, a prema uvjetima nagodbe, izbjeći će i doživotni zatvor, što je bila realna prijetnja s obzirom na težinu optužbi. Ipak, suočava se s minimalnom kaznom od 10 godina zatvora, a kao dio dogovora odrekao se prava na žalbu na presudu.

Izdaja i otmica 'El Maya' Zambade

Pozadina uhićenja Joaquína Guzmana Lópeza jedna je od najintrigantnijih priča u novijoj povijesti narko-ratova. On je uhićen u srpnju 2024. u zračnoj luci blizu El Pasa u Teksasu, nakon što je sletio privatnim zrakoplovom. S njim je bio Ismael "El Mayo" Zambada, jedan od najutjecajnijih trgovaca drogom u povijesti Meksika i dugogodišnji partner njegova oca.

Tužitelji su u ponedjeljak iznijeli šokantne detalje o tome kako je Guzmán López zapravo prevario i oteo Zambadu kako bi ga predao američkim vlastima. Prema navodima tužitelja Andrewa Erskine, Guzmán López je organizirao sastanak u prostoriji gdje je prethodno uklonjeno staklo s prozora koji se protezao od poda do stropa.

Tijekom sastanka, Guzmán López je navodno naredio svojim ljudima da uđu kroz otvoreni prozor, svladaju Zambadu, stave mu vreću preko glave i odvuku ga u zrakoplov. Zambada je bio vezan plastičnim vezicama i drogiran sedativima prije nego što je avion poletio prema Sjedinjenim Državama.

Zambadin odvjetnik ranije je tvrdio da je njegov klijent bio "nasilno otet". Iako je ovaj čin omogućio američkim vlastima uhićenje jednog od najtraženijih bjegunaca, tužitelj Erskine naglasio je da Guzmán López neće dobiti "kredit za suradnju" zbog same otmice, jer američka vlada nije sankcionirala taj čin. Ipak, ako nastavi surađivati s vladom, tužitelji su rekli da bi mogli preporučiti smanjenje kazne.

Braća preuzela očevo carstvo

Joaquín i njegov brat Ovidio, koji su u Meksiku poznati kao "Chapitos" ili "mali Chaposi", optuženi su za preuzimanje frakcije kartela Sinaloa nakon što je njihov otac izručen Sjedinjenim Državama 2017. godine. El Chapo trenutno služi doživotnu kaznu u strogo čuvanom zatvoru ADX Florence u Coloradu.

Američke vlasti opisale su operaciju braće kao masovni pothvat usmjeren na slanje "zapanjujućih" količina fentanila u SAD. Fentanil, sintetički opioid koji je višestruko jači od heroina, postao je vodeći uzrok smrti Amerikanaca u dobi od 18 do 45 godina, a predoziranja odnose desetke tisuća života godišnje.

Guzmán López priznao je da je nadzirao proizvodnju i krijumčarenje ne samo fentanila, već i golemih količina kokaina, heroina, metamfetamina i marihuane. Većina droge krijumčarena je kroz podzemne tunele, metodu koju je njihov otac usavršio tijekom desetljeća vođenja kartela.

Odvjetnik zadovoljan ishodom

Jeffrey Lichtman, odvjetnik Guzmana Lópeza, izrazio je zadovoljstvo postupkom nakon saslušanja.

- Vlada je do sada bila vrlo poštena prema Joaquínu - rekao je Lichtman novinarima okupljenima ispred suda. - Cijenim činjenicu da se meksička vlada nije miješala.

Lichtman je dodao kako će pokušati izboriti nižu kaznu za svog klijenta, ali je svjestan težine situacije.

- Ne znam kako će ovo završiti. Ako dobije kaznu od 10 godina, to je još uvijek puno vremena za bilo koga da provede u zatvoru - zaključio je odvjetnik.

Političke tenzije i nasilje u Meksiku

Uhićenje dvojice vođa kartela u ljeto 2024. izazvalo je val nasilja u meksičkoj državi Sinaloa, gdje su se sukobile dvije frakcije kartela – ona lojalna "Chapitosima" i ona lojalna Zambadi.

Ovo priznanje krivnje dolazi u trenutku kada se administracija predsjednika Trumpa suočava s pritiskom da opravda svoje agresivne poteze protiv narko-kartela, uključujući raketne napade na navodne trgovce drogom na moru. Pravni stručnjaci smatraju da su nagodbe s braćom Guzmán značajan korak za američku vladu u istrazi i procesuiranju vođa kartela Sinaloa, jer bi njihove informacije mogle dovesti do daljnjih uhićenja i razbijanja mreže opskrbe fentanilom.

Ovidio Guzmán López, koji je u srpnju postao prvi El Chapov sin koji je sklopio nagodbu, priznao je krivnju za trgovinu drogom, pranje novca i posjedovanje oružja. Njegova suradnja s tužiteljstvom vjerojatno je utrla put i za Joaquínovu odluku da prizna krivnju.

Dok El Chapo ostaje iza rešetaka do kraja života, čini se da se imperij koji je izgradio polako urušava pred američkim pravosuđem, a njegovi nasljednici biraju zatvorske kazne umjesto smrti u sukobima ili na električnoj stolici.