Sreli smo je na ulicama Tisnog ispred frizerskog salona kako strpljivo \u010deka frizerku.

- Evo do\u0161la sam oprati kosu, \u010dekam red. Sijede ne\u0107u piturivati, nemam novca, samo \u0107u oprati kosu da sutra budem uredna. Do\u0111e 40 kuna, to si mogu priu\u0161titi - ka\u017ee Ajka.

S ga\u0161enja po\u017eara na Kornatu nisu se vratili njezini voljeni Ante (24) i Ivica Crvelin (52) i njihovi kolege Marko Stan\u010di\u0107 (16), Hrvoje Strikoman (18), Gabrijel Sko\u010di\u0107 (19), Ivan Marinovi\u0107 (32), Dino Klari\u0107 (33), Tomislav Crvelin (23), Karlo \u0160everdija (17), Josip Lu\u010di\u0107 (19), Ante Juri\u010dev Mikulin (22) ni Marinko Kne\u017eevi\u0107 (52).

- Oti\u0107i \u0107u sutra na mimohod, ali na Kornat vi\u0161e ne idem. Te\u0161ko mi je prohodati to kamenje po vru\u0107ini, zbog tlaka, \u0161e\u0107era i \u017eivaca, a te\u0161ko mi je i u du\u0161i. Ipak, voljela bih da mogu oti\u0107i, \u017eelja mi je to. Ve\u0107 tri godine nisam bila ... - kazala nam je.

- Jako te\u0161ko se nosim s tim. Vra\u0107aju mi se slike u glavi. Sanjam ih, vidim ih pred o\u010dima. U snovima mi nikad nisu mu\u010dne stvari, samo lijepe. Sanjam kako je bilo prije i kako smo se zajedno smijali - govori nam hrabra majka i supruga dok lagano jugo mre\u0161ka valove ispod ti\u0161njanskog pomi\u010dnog mosta i najavljuje neveru koja se tek sprema. Zbog tog nevremena odgo\u0111en je posjet mjestu stradanja na Kornatima.

- Kako \u017eivim? Nikako, jadno i bijedno. Imam suprugovu mirovinu, koja je jako mala, pa jedva pre\u017eivljavam. Prije tri i pol mjeseca umrla mi je mama od 94 godine. Dotad sam se imala o kome brinuti. A zajedno smo koristile i njezinu socijalnu mirovinu, pa smo izlazile na kraj - pri\u010da nam Ajka.

Ka\u017ee da od\u0161tetu za poginule vatrogasce nisu dobili, jedino 220.000 kuna za du\u0161evne boli po poginulom vatrogascu, \u0161to je davno oti\u0161lo... Pitamo za sina, \u0161to je htio posti\u0107i prije nego \u0161to mu je \u017eivot zaustavljen u cvijetu mladosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Kornatska tragedija\u00a0

- Ante je bio veliki sporta\u0161, igrao je profesionalno odbojku u \u0160ibeniku, planirao je i igrati ko\u0161arku u Osijeku. Sve je ve\u0107 bilo spremno, trebao je samo jo\u0161 spustiti svoj potpis na papir i po\u010deti igrati. Ali ni potpisa, ni igre... - zastala je majka u pola rije\u010di, a pogled joj je odlutao.Pitamo je kako se nosi s tim \u0161to nisu ni prona\u0111eni ni ka\u017enjeni odgovorni.

- Osje\u0107am se jako jadno zbog toga. Poginulo je 12 ljudi, a da nitko nije odgovoran za to, pa to nema nigdi na svitu, nigdi! Zapovjednik Dra\u017een Slavica je imao propusta, i to puno, ali nije on glavni krivac. Njega krivim \u0161to nije poslu\u0161ao moga mu\u017ea ako mu je rekao \u2018Zapovjedni\u010de, idem ja, sina mi ostavi\u2019. I nije istina da je sin jedva \u010dekao u\u0107i u helikopter. Nije mu bilo prvi put da se vozi. Nije bio lud za tim da se vozi u helikopteru - kazala nam je Ajka te dodala da ne vjeruje da ih je progutao eruptivni po\u017ear.

- Ono malo po\u017eara trave, pa to bi bila i ja presko\u010dila! Helikopter je morao udariti u stijenu i prolio se kerozin po njima, to ih je, vjerujem, dokraj\u010dilo. Nema \u0161anse da je bio eruptivni po\u017ear, nema govora, \u2018iljadu posto! Sve je od po\u010detka i\u0161lo krivo pa je krivo i naopako zavr\u0161ilo. Trebala je biti dodatna istraga, trebalo je na\u0107i odgovorne, ali oni sve po svoju i dan danas se ni\u0161ta ne zna i nitko nije odgovoran - negoduje majka i supruga.

Dolazi njezin red za uljep\u0161avanje, pa se pozdravljamo. Iza nas ostaje spomenik s imenima stradalih. Pored njega kaciga i vatrogasni auti\u0107. Gore lampioni za 13 godina tuge u Tisnom.

'Sin i suprug poginuli su tada na Kornatima. I dalje ih sanjam...'

Jako teško se nosim s tim. Vraćaju mi se slike u glavi. Sanjam ih, vidim ih pred očima. U snovima mi nikad nisu mučne stvari, samo lijepe, ispričala nam je Ajka Crvelin

<p>Prošle su godine, ali osjećaj je uvijek isti. Tjedan dana prije uhvati me grč u srcu i u grlu. Predosjetim ja to. I kad ne znam koji je datum, moja duša zna. Drago mi je da ljudi dođu i da se sjete. Da obilježe stradavanje ljudi, jer to je sve što je ostalo, priča nam <strong>Ajka Crvelin</strong>, majka i supruga dvojice vatrogasaca poginulih na Kornatima 2007. godine.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Sreli smo je na ulicama Tisnog ispred frizerskog salona kako strpljivo čeka frizerku.</p><p>- Evo došla sam oprati kosu, čekam red. Sijede neću piturivati, nemam novca, samo ću oprati kosu da sutra budem uredna. Dođe 40 kuna, to si mogu priuštiti - kaže Ajka.</p><p>S gašenja požara na Kornatu nisu se vratili njezini voljeni <strong>Ante </strong>(24) i<strong> Ivica Crvelin</strong> (52) i njihovi kolege <strong>Marko Stančić</strong> (16), <strong>Hrvoje Strikoman</strong> (18), <strong>Gabrijel Skočić</strong> (19), <strong>Ivan Marinović</strong> (32), <strong>Dino Klarić</strong> (33), <strong>Tomislav Crvelin</strong> (23), <strong>Karlo Ševerdija</strong> (17), <strong>Josip Lučić</strong> (19),<strong> Ante Juričev Mikulin</strong> (22) ni <strong>Marinko Knežević</strong> (52).</p><p>- Otići ću sutra na mimohod, ali na Kornat više ne idem. Teško mi je prohodati to kamenje po vrućini, zbog tlaka, šećera i živaca, a teško mi je i u duši. Ipak, voljela bih da mogu otići, želja mi je to. Već tri godine nisam bila ... - kazala nam je.</p><p>- Jako teško se nosim s tim. Vraćaju mi se slike u glavi. Sanjam ih, vidim ih pred očima. U snovima mi nikad nisu mučne stvari, samo lijepe. Sanjam kako je bilo prije i kako smo se zajedno smijali - govori nam hrabra majka i supruga dok lagano jugo mreška valove ispod tišnjanskog pomičnog mosta i najavljuje neveru koja se tek sprema. Zbog tog nevremena odgođen je posjet mjestu stradanja na Kornatima.</p><h2>12 mrtvih, nema krivca </h2><p>- Kako živim? Nikako, jadno i bijedno. Imam suprugovu mirovinu, koja je jako mala, pa jedva preživljavam. Prije tri i pol mjeseca umrla mi je mama od 94 godine. Dotad sam se imala o kome brinuti. A zajedno smo koristile i njezinu socijalnu mirovinu, pa smo izlazile na kraj - priča nam Ajka.</p><p>Kaže da odštetu za poginule vatrogasce nisu dobili, jedino 220.000 kuna za duševne boli po poginulom vatrogascu, što je davno otišlo... Pitamo za sina, što je htio postići prije nego što mu je život zaustavljen u cvijetu mladosti.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kornatska tragedija </strong></p><p>- Ante je bio veliki sportaš, igrao je profesionalno odbojku u Šibeniku, planirao je i igrati košarku u Osijeku. Sve je već bilo spremno, trebao je samo još spustiti svoj potpis na papir i početi igrati. Ali ni potpisa, ni igre... - zastala je majka u pola riječi, a pogled joj je odlutao.Pitamo je kako se nosi s tim što nisu ni pronađeni ni kažnjeni odgovorni.</p><p>- Osjećam se jako jadno zbog toga. Poginulo je 12 ljudi, a da nitko nije odgovoran za to, pa to nema nigdi na svitu, nigdi! Zapovjednik Dražen Slavica je imao propusta, i to puno, ali nije on glavni krivac. Njega krivim što nije poslušao moga muža ako mu je rekao ‘Zapovjedniče, idem ja, sina mi ostavi’. I nije istina da je sin jedva čekao ući u helikopter. Nije mu bilo prvi put da se vozi. Nije bio lud za tim da se vozi u helikopteru - kazala nam je Ajka te dodala da ne vjeruje da ih je progutao eruptivni požar.</p><h2>Lampioni za vatrogasce </h2><p>- Ono malo požara trave, pa to bi bila i ja preskočila! Helikopter je morao udariti u stijenu i prolio se kerozin po njima, to ih je, vjerujem, dokrajčilo. Nema šanse da je bio eruptivni požar, nema govora, ‘iljadu posto! Sve je od početka išlo krivo pa je krivo i naopako završilo. Trebala je biti dodatna istraga, trebalo je naći odgovorne, ali oni sve po svoju i dan danas se ništa ne zna i nitko nije odgovoran - negoduje majka i supruga.</p><p>Dolazi njezin red za uljepšavanje, pa se pozdravljamo. Iza nas ostaje spomenik s imenima stradalih. Pored njega kaciga i vatrogasni autić. Gore lampioni za 13 godina tuge u Tisnom.</p>