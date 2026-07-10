Uhićen sin zastupnika Sabora zbog pokušaja iznude: 'Sina su mi oteli, ženu udarali po glavi'

U Zagrebu je u srijedu uhićen 21-godišnji sin saborskog zastupnika Josipa Jurčevića zbog sumnje da je u veljači s još dvojicom muškaraca sudjelovao u nasilnoj iznudi i napadu na 20-godišnjaka te njegove roditelje. Sumnja se da su od mladića tražili 5.000 eura, tvrdeći da im duguje novac za drogu, piše Jutarnji list.

Trojac je 16. veljače presreo 20-godišnjaka, fizički ga napao i, prijeteći noževima, prisilio da ih odvede do obiteljske kuće. Ondje su nastavili tražiti novac i vrijedne predmete te napali njegove roditelje. U sukobu je otac uspio jednom napadaču uzeti novčanik, što je kasnije pomoglo istražiteljima u utvrđivanju njegova identiteta.

- Od tog dana te veljače mi ne spavamo. Sina su nam maltene oteli na igralištu. Odvukli ga otamo nakon što su mu rekli da će ga ispikati noževima koje su imali, ako ih ne odvede kući. Kazao im je na to da ima doma obitelj, bolesne roditelje, na što mu je taj 21-godišnjak dao do znanja: ‘Svi mi imamo svoje obitelji. Budi tiho, ispikat ćemo te.‘

Ja sam bio doma kad je sin s tim dečkima ušao u stan. Rekli su mu da nam kaže da su mu to prijatelji koje dugo poznaje. Tražili su stvari i kopali mu po sobi. Imali su taktičke rukavice, noževe i palicu. Izlazio sam taman iz toaleta kad sam uočio metež. Sina mi je D. D. udario palicom po ramenu pa je pao.

Dotrčala je supruga i pokušavala pridignuti sina, pa ju je onaj mlađi uhićeni udario dvaput po glavi. A kad sam vidio da imaju i nož, prebacilo me – ispričao je za Jutarnji list otac 20-godišnjaka koji je, zajedno sa sinom i suprugom, prema navodima kaznene prijave podnesene policiji, žrtva tročlane ekipe.

Policija je krajem ožujka uhitila 27-godišnjeg D. D., koji je u istražnom zatvoru, a prije nekoliko dana identificiran je i uhićen 21-godišnjak. Treći osumnjičenik još nije pronađen, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.