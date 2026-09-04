Darko Mladić: „Mog oca ubili su neadekvatnim liječenjem u Haagu

Obitelj Ratka Mladića održala je konferenciju za novinare u Beogradu, nekoliko dana prije njegova posljednjeg ispraćaja. Njegov sin Darko, član medicinskog tima dr. Ognjen Gudelj, odvjetnik Dragan Ivetić i srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić govorili su o posljednjim danima bivšeg zapovjednika Vojske Republike Srpske i okolnostima njegove smrti u pritvoru u Haagu.

Darko Mladić ustvrdio je da je njegov otac preminuo zbog, kako tvrdi, neadekvatnog liječenja.

- Na moje oči ubijen je moj otac. Nesavjesnim liječenjem i namjernim davanjem prejakih opijata koji su ga doveli do smrti - rekao je Darko Mladić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Slične tvrdnje iznio je i liječnik Ognjen Gudelj, član medicinskog tima obrane.

- General Mladić je ubijen u Haškom tribunalu, ubijen je nečinjenjem liječnika i osoblja - kazao je Gudelj. Dodao je da mu, prema njegovim riječima, nisu redovito mjerili krvni tlak niti radili potrebne laboratorijske pretrage.

- Rekli su mi: odlučili smo da mu ne vadimo laboratorijske analize jer želimo da ga poštedimo bola. Bola od uboda igle? - ispričao je Gudelj.

Foto: Antonio Ahel

Obitelj i obrana tvrde i da su od Haškog mehanizma tražili da se Mladića pusti na liječenje u Srbiju. Odvjetnik Dragan Ivetić rekao je da to nije bio zahtjev za oslobađanjem od kazne, već za liječenjem i mogućnošću da posljednje dane provede uz obitelj.

- Čovjek je umro u pritvoru nakon što mu je odbijeno hitno humanitarno puštanje. Obitelj zaslužuje odgovore - poručio je Ivetić.

Srbijanski ministar pravosuđa Nenad Vujić rekao je da je Srbija nudila jamstva i mogućnost liječenja u Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu. Kazao je i da su u svibnju dobili informaciju da je Mladić ušao u završnu fazu života, nakon čega su ponovno tražili njegovo puštanje zbog liječenja.

Foto: Antonio Ahel

Posmrtni ostaci Ratka Mladića dopremljeni su u četvrtak u Beograd. Prema riječima njegova sina, komemoracija će biti održana u subotu u Domu vojske, dok je sprovod najavljen za ponedjeljak na Topčiderskom groblju.

Darko Mladić pozvao je građane da ispraćaj prođe mirno i dostojanstveno.

- Volio bih da ta sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za prepucavanja. Pozivam sve da se uzdrže od bilo kakvih provokacija - rekao je.