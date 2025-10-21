Sin stradalog malteškog para upozorio na prijevaru koja je kružila još za vrijeme pogreba

Dok je trajao pogreb jednog od dvoje malteških parova koji su smrtno stradali u Hrvatskoj, prevaranti su iskoristili njihova imena i napravili lažne stranice, na kojima traže donacije u njihovo ime.

Naziv stranice je Donacije u ime voljenih Sandre (66) and Kevina (67) Bonaccija, a postavljena je i fotografija para, podaci o sprovodu i linkovi preko kojih se može uplatiti novac - koji bi završio na računu prevaranata, piše Večernji list.

Stranica za donacije usmjerava ljude na internetsku uslugu plaćanja Stripe, koja im omogućuje donirati iznos “od 10 do 7.000 američkih dolara”. Naime, nije neobično da ljudi unaprijed odrede kome će donirati novac ili kamo da ožalošćeni uplate novac, umjesto cvijeća i sličnih stvari. I Alexandra (Sandra) i Kevin su imali takvu želju, da prijatelji, ako žele, uplate donacije Zakladi Karl Vella, humanitarnoj organizacija iz Malte koja pruža psihološku, emocionalnu i obrazovnu podršku djeci čiji roditelji prolaze kroz tešku bolest ili su preminuli te Fondu za nacionalnu solidarnost Malte.

Na prevaru je prvi upozorio njihov sin Matthew. Upozorio je ljude da ne nasjedaju na nju. Sandra i Kevin Bonnaci poginuli su dok je automobil u kojem su bili s još jednim malteškim parom, Jeremyjem Gambinom (68) i njegovom suprugom Lorraine (67) - sletio s ceste kod mjesta Bunica, južno od Senja u more. Dva para bila su dugogodišnji prijatelji koji su više od 30 godina zajedno putovali svijetom. Kevin Bonnici radio je u Air Malti u odjelima financija, operacija i tehničke službe, a kasnije se bavio taksi prijevozom i bio direktor dviju tvrtki. Sa suprugom Alexandrom (Sandrom) imao je dvoje djece i unuke.

Jeremy Gambin bio je bivši košarkaš i trener kluba Luxol. Nastupao je i za maltešku reprezentaciju na Igrama malih država 1987. godine u Monaku, a radio je i kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u St. Michael’s Foundationu. Njegova supruga Lorraine bavila se računovodstvom. Imali su troje djece i više unuka. Operacija vađenja tijela iz auta bila je teška, a obitelji poginulih više su puta zahvalili hrvatskim timovima koji su je odradili.