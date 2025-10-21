Obavijesti

News

Komentari 0
PREVARANTI SU 'SKUPLJALI DONACIJE'

Sin stradalog malteškog para upozorio na prijevaru koja je kružila još za vrijeme pogreba

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 1 min
Sin stradalog malteškog para upozorio na prijevaru koja je kružila još za vrijeme pogreba
Foto: Facebook/24sata

Sandra i Kevin Bonnaci poginuli su dok je automobil u kojem su bili Jeremyjem Gambinom (68) i njegovom suprugom Lorraine (67) - sletio s ceste kod mjesta Bunica, južno od Senja u more

Dok je trajao pogreb jednog od dvoje malteških parova koji su smrtno stradali u Hrvatskoj, prevaranti su iskoristili njihova imena i napravili lažne stranice, na kojima traže donacije u njihovo ime.

Naziv stranice je Donacije u ime voljenih Sandre (66) and Kevina (67) Bonaccija, a postavljena je i fotografija para, podaci o sprovodu i linkovi preko kojih se može uplatiti novac - koji bi završio na računu prevaranata, piše Večernji list.

POLICIJA POTVRDILA Detalji nesreće u Zagorju: Četvero ljudi završilo u bolnici
Detalji nesreće u Zagorju: Četvero ljudi završilo u bolnici

Stranica za donacije usmjerava ljude na internetsku uslugu plaćanja Stripe, koja im omogućuje donirati iznos “od 10 do 7.000 američkih dolara”. Naime, nije neobično da ljudi unaprijed odrede kome će donirati novac ili kamo da ožalošćeni uplate novac, umjesto cvijeća i sličnih stvari. I Alexandra (Sandra) i Kevin su imali takvu želju, da prijatelji, ako žele, uplate donacije Zakladi Karl Vella, humanitarnoj organizacija iz Malte koja pruža psihološku, emocionalnu i obrazovnu podršku djeci čiji roditelji prolaze kroz tešku bolest ili su preminuli te Fondu za nacionalnu solidarnost Malte.

Na prevaru je prvi upozorio njihov sin Matthew. Upozorio je ljude da ne nasjedaju na nju. Sandra i Kevin Bonnaci poginuli su dok je automobil u kojem su bili s još jednim malteškim parom, Jeremyjem Gambinom (68) i njegovom suprugom Lorraine (67) - sletio s ceste kod mjesta Bunica, južno od Senja u more. Dva para bila su dugogodišnji prijatelji koji su više od 30 godina zajedno putovali svijetom. Kevin Bonnici radio je u Air Malti u odjelima financija, operacija i tehničke službe, a kasnije se bavio taksi prijevozom i bio direktor dviju tvrtki. Sa suprugom Alexandrom (Sandrom) imao je dvoje djece i unuke.

KRŠ I LOM FOTO Frontalno se sudarili u Slavonskom Brodu! Četiri osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći
FOTO Frontalno se sudarili u Slavonskom Brodu! Četiri osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći

Jeremy Gambin bio je bivši košarkaš i trener kluba Luxol. Nastupao je i za maltešku reprezentaciju na Igrama malih država 1987. godine u Monaku, a radio je i kao profesor tjelesne i zdravstvene kulture u St. Michael’s Foundationu. Njegova supruga Lorraine bavila se računovodstvom. Imali su troje djece i više unuka. Operacija vađenja tijela iz auta bila je teška, a obitelji poginulih više su puta zahvalili hrvatskim timovima koji su je odradili.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Veliki požar u Mađarskoj. MOL-ova i Lukoilova rafinerija u plamenu: 'Iza ovog stoji Kijev!'

Plameni jezici bili su vidljivi s udaljenosti od nekoliko kilometara, a gusti crni dim nadvio se nad cijelo područje
FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'
UHIĆENJE NA TREŠNJEVCI

FOTO Noćna drama u Zagrebu: 'Policija je jurila za njim, a on je uletio u kuću. Okružili su ulicu!'

Kako su nam kazali iz policije, uhićen je jedan čovjek koji je uhvaćen u kaznenom djelu. Dodaju da će se više informacija znati kada se provede kriminalističko istraživanje
'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'
PATNJE TINEJDŽERICE

'Naša Petra imala je moždani s 15 godina. Treba nam pomoć dobrih ljudi da stane na noge'

Petra Adžić (19) morala je na četvrtu operaciju. Na području malog mozga, gdje joj je trebala biti ugrađena umjetna kost, stvorila se ranica koja se inficirala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025