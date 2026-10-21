Sin Vedrane Rudan otkrio kako je nastala njena zadnja knjiga i najbolji savjet koji mu je dala

Dva mjeseca nakon odlaska jedne od najčitanijih i najbeskompromisnijih spisateljica u regiji, svjetlo dana ugledala je posljednja knjiga Vedrane Rudan, simboličnog naslova 'Kao da me ima'. Riječ je o zbirci njezinih najvažnijih tekstova, kolumni i zapisa nastalih tijekom gotovo tri desetljeća, koju je u izdanju beogradske Lagune priredio njezin sin, psiholog Slaven Hrvatin.

Kako je nastala zadnja knjiga i što mu je prije smrti rekla, otkrio je za NIN. Otkrio je da je ideja za pisanje 'Kao da me nema' nastala početkom 2026. godine, u trenucima kada se spisateljica već gotovo dvije godine borila s teškom bolešću.

To će se dobro prodavati kad umrem”, rekla je sinu kada joj je predložio da naprave svojevrsnu zbirku „najvećih hitova Vedrane Rudan”, u kojoj bi bili okupljeni njezini najbolji tekstovi iz prethodnih tridesetak godina.

„Još uvijek mi je teško procijeniti kome sam htio skrenuti misli s bolesti, sebi ili njoj. Neko sam joj vrijeme htio predložiti da napravimo zbirku ‘Best of Vedrana Rudan’. Oklijevao sam jer mi je bilo glupo mami, koja prolazi kroz kemoterapije, spominjati novi projekt. Ali bilo joj je dosadno stalno odgovarati na pitanja kako se osjeća i kakve tretmane prolazi pa mi je u razgovoru izletjelo: ‘Imam jednu ideju za knjigu...’

Prihvatila je, bacio sam se na posao i zacrtao si da želim da vidi barem prvu verziju knjige. Drago mi je što sam uspio i što je bila zadovoljna izborom”, priča Hrvatin.

Rekao je da nije bilo teško odabrati njezine tekstove.

„Odabir je bio dugotrajan posao jer je trebalo proći zbirke priča, blog, izgubljene raritete, arhivu ‘Ferala’... Ali odlučiti što će ući u knjigu nije bilo teško. Tekstovi su se sami nametali. Neki zato što su već postali klasici, a drugi zato što su otkrivali Vedranu kakvu publika ne poznaje.”

Otkrio je i koji je najbolji savjet dobio od majke.

„Mama kao mama, tijekom godina davala mi je mnogo dobrih savjeta. Ja sam ih, kao pravi sin, ignorirao. Da sam ih poslušao, bio bih sličniji njoj: sretniji, opušteniji i s nekoliko otkaza. Najbolji savjet koji mi je dala jest da u svemu što radim tražim da me se plati, a ako me već plaćaju, da tražim više. Možda ću ga jednom poslušati”, kaže Hrvatin.