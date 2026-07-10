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Sin zastupnika uhićen zbog iznuđivanja i premlaćivanja, a on kaže: 'To je duboka država'

Piše Tea Kvarantan Soldatić,
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Sin zastupnika uhićen zbog iznuđivanja i premlaćivanja, a on kaže: 'To je duboka država'
Zagreb: Josip Jurčević o uhićenju sina | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Nezavisni zastupnik u Saboru Josip Jurčević nakon uhićenja sin Jone Javora Jurčevića smatra da ako je kriv, onda je pravi kandidat za ministarsku funkciju

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje protiv 22-godišnjeg Jone Javora Jurčevića, sina nezavisnog saborskog zastupnika Josipa Jurčevića, zbog sumnje da je zajedno s 28-godišnjakom i još jednim zasad nepoznatim muškarcem sudjelovao u razbojništvu te napadu na tročlanu obitelj u veljači ove godine na području Črnomerca.

Kako je priopćila policija, dvojac se sumnjiči za razbojništvo na štetu 21-godišnjaka te za pokušaj nanošenja teške tjelesne ozljede njegovim 39-godišnjim roditeljima. Iako policija nije objavila identitete osumnjičenih, riječ je o slučaju o kojem je prvi izvijestio Jutarnji list.

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Prema sumnjama istražitelja, trojica muškaraca 16. veljače došla su u park na Črnomercu, gdje su od 21-godišnjaka, kojeg su od ranije poznavali, tražila novac. Tijekom sukoba 28-godišnjak mu je, uz prijetnje, oduzeo mobitel, nakon čega su mu sva trojica zaprijetila smrću ako im ne preda traženi iznos.

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Josip Jurčević o uhićenju sina VIDEO
Josip Jurčević o uhićenju sina | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Potom su ga prisilili da ih odvede do obiteljske kuće. Ondje je, prema policijskim navodima, 28-godišnjak tupim predmetom napao 21-godišnjaka, dok su Jurčević i treći osumnjičenik fizički nasrnuli na njegove roditelje. Nakon napada sva trojica su pobjegla.

Ozlijeđenima je liječnička pomoć pružena u KB-u Sveti Duh, gdje je utvrđeno da su zadobili lakše tjelesne ozljede.

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Policija navodi da je 28-godišnjak uhićen još početkom godine te je nakon ispitivanja predan pritvorskom nadzorniku. U nastavku istrage početkom srpnja uhićen je i Jona Javor Jurčević, koji je također predan pritvorskom nadzorniku uz posebno izvješće podneseno nadležnom državnom odvjetništvu. Za trećim osumnjičenikom i dalje se intenzivno traga.

Iz policije dodaju kako su i 22-godišnjak i 28-godišnjak posljednjih godina već više puta kazneno prijavljivani.

Nakon što je slučaj dospio u javnost, oglasio se i Josip Jurčević. Kazao je da do objave u medijima nije imao nikakvih saznanja o uhićenju sina te ustvrdio da je riječ o pokušaju njegova političkog diskreditiranja.

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- Nemam nikakvih informacija. Prvo sam za to doznao iz medija. Ljudi su me zvali i rekli da je sve usmjereno protiv mene. Ratovao sam i znam što je hibridno ratovanje - rekao je. Dodao je da nije provjeravao gdje mu je sin jer je riječ o punoljetnoj osobi te ponovio da iza objava vidi djelovanje "duboke države", za koje smatra da je povezano s njegovom konferencijom za medije održanom dan ranije. Istaknuo je kako ne želi utjecati na rad policije i pravosuđa, ali je izrazio žaljenje zbog svega što se dogodilo. Kao ocu, naravno da mi je žao. Vjerujem hrvatskim policajcima i očekujem da će postupak dalje ići svojim tijekom - poručio je Jurčević.

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Komentari 21
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