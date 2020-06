'Sina su mi strpali u ćeliju i to jer nije imao osobnu kod sebe', Policija: Postupalo se po zakonu

U policiji kažu da su mladiće zaustavili jer je 18-godišnjak odgovarao opisu osobe za kojom je bila raspisana potraga. U policijsku postaju proveden je radi utvrđivanja identiteta jer nije imao osobnu.

<p>Zagrepčanin <strong>Damir Naumovsk</strong>i ogorčen je postupanjem policije koja je 2. lipnja oko 20 sati u Malešnici privela njegovog sina <strong>Patrika </strong>(18). On se se u kvartu vozio na biciklima s dvojicom prijatelja, a zatim ga strpali u ćeliju i to sve jer kod sebe nije imao osobnu iskaznicu. Mladiće su, u neoznačenom policijskom automobilu, presrela dvojica policajaca u civilu. </p><p>- Zaustavili su nas, predstavili se kao policajci i zatražili osobne iskaznice. U tom trenutku smo se nasmiješili jer ovo nije prvi put da nam se to događa u kvartu. Osobnu sam zaboravio kod kuće i odmah sam nazvao roditelje da mi daju OIB kako bi me policija identificirala. Pitao sam ih zašto su nas zaustavili i zatražio njihov broj značke jer su me tako savjetovali roditelji kada sam ih nazvao. I onda su nastali problemi - ispričao je<strong> Patrik Naumovski</strong>.</p><p>Iako su, kaže, mogli utvrditi njegov identitet putem OIB-a, policajci su mu tvrdi rekli kako ne vjeruju da je to on i i da će ga privesti u postaju na temelju prekršaja jer nije kod sebe imao osobnu iskaznicu.</p><p>- Uzeli su mi mobitel tako da nisam ni mogao javiti roditeljima da me voze u policiju. Tražio sam da mi daju mobitel da barem roditeljima javim gdje me voze, ali nisu mi dozvolili. U automobili su mi rekli da idem u postaju pa da "vidimo hoću li im se i idući put nasmiješiti". Ali najveći šok sam doživio kad smo došli u postaju. Stavili su me u pritvor iza rešetaka s još nekim čovjekom. Pitao sam ih je li to baš neophodno budući da je moj jedini prekršaj što sam zaboravio osobnu - navodi Patrik kojeg su odveli u policijsku postaju Črnomerec.</p><h2>'Mislim da je riječ o tipičnom iskazivanju sile'</h2><p>Patrikove roditelje je o privođenju nije obavijestila policija nego njegov maloljetni prijatelj koji je bio s njim. </p><p>- Kad sam čuo da mi privode sina bio sam u šoku. Znam da po zakonu imaju pravo na to ako nema osobnu, ali mislim da je ovdje riječ o tipičnom iskazivanju sile nad mladićima koji u životu nisu napravili niti jedan prekršaj. Žalosno je da, ako postaviš neko pitanje policajcu koje mu se ne sviđa, završiš iza rešetaka jer nemaš osobnu kod sebe. Mogli su mu napisati kaznu na licu mjesta, dobili su OIB kojim su sigurno također na licu mjesta mogli utvrditi identitet. Ali nisu. Odlučili su očigledno kvartovske mladiće "naučiti pameti" i jednog od njih zbog toga doslovno zatvoriti iza rešetaka - rekao je <strong>Damir Naumovski</strong>,<strong> </strong>otac privedenog Patrika koji je iste večeri pušten uz kaznu od 200 kuna.</p><p>Ocu nije jasno zašto je policija oduzela mobitel njegovom sinu i nije mu dozvolila da se nikome javi. Čim je saznao da su ga priveli otišao sa suprugom po njega u policijsku postaju. Kaže da mu je voditelj smjene, koji je bio dežuran, na sva pitanja odgovarao da su policajci postupali po zakonu.</p><p>- Nisam siguran da je baš sve bilo po slovu zakona, ali time će se baviti odvjetnik. Žalosno je da i danas imamo situaciju kada kvartovski klinci mogu završiti iza rešetaka ako su slučajno zaboravili doma osobnu iskaznicu. Prekršaj je prekršaj, to poštujem, ali u ovom se slučaju išlo puno dalje od toga kako bi mladićima koji se pozovu na svoje građansko pravo nadobudni policajci "očitali lekciju". I zato ću tražiti službenu istragu o cjelokupnom postupanju policije - rekao je Patrikov otac. </p><h2>'Privremeno su oduzeti predmeti pogodni za samoozljeđivanje'</h2><p>Iz policije su nam odgovorili kako je u ovom slučaju postupano u skladu sa zakonom. Kažu kako su policajci tog dana obavljali redovnu službu u civilnoj odjeći i službenim automobilom bez policijskih obilježja.</p><p>- Uočili su trojicu, do tada njima nepoznatih mladića na biciklima. Jedan od njih, mlađi punoljetnik, 18-godišnjak, odgovarao je opisu osobe za kojom je bila raspisana potraga - odgovorili su iz policije.</p><p>Napominju kako su temeljem zakona pristupili provjeri identiteta svih mladića, a 18-godišnjak nije imao osobnu iskaznicu ili drugu ispravu s fotografijom, kojima bi mogao dokazati svoj identitet, a nisu ga mogli provjeriti uz pomoć OIB-a jer za to nisu imali zadužene tehničke uređaje. Zbog utvrđivanja identiteta 18-godišnjak je priveden u policijsku postaju te tvrde da je bio upoznat s razlozima. </p><p>- Svoj bicikl je ostavio maloljetnicima iz društva na čuvanje. Radi njegove i sigurnosti policijskih službenika te trećih osoba, 18-godišnjaku su temeljem zakona bili privremeno oduzeti predmeti pogodni za samoozljeđivanje, napad i bijeg, a koji su mu bili i vraćeni odmah prilikom njegovog napuštanja službenih prostorija u kojima je ukupno proveo oko 20 minuta, koliko je trajalo utvrđivanje njegova identiteta i unošenje njegovih podataka u službene evidencije i službena pismena - odgovorili su iz policije.</p><p>Budući da su su u policijsku postaju ubrzo stigli i roditelji 18-godišnjaka, ukratko im je, imajući u vidu da mu više nisu zakonski zastupnici, pojašnjen tijek i način postupanja. </p>