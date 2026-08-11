Šincek je 2014. bio pod istragom zbog otpada u BiH. I tad se radilo o medicinskom otpadu

Dok se postavlja pitanje tko je sve znao za prljavu rabotu navodne zločinačke skupine na čelu s Josipom Šincekom u Gospiću, Benkovcu i Varaždinu, isplivao je i slučaj iz 2014. godine kad je inspekcija Ministarstva zaštite okoliša podnijela prijavu MUP-u zbog izvoza otpada iz Šincekove tvrtke Tipos Resurs.

- Dostavljamo Vam podatke o otpadu koji je po nalogu Ekološke inspekcije Republike Srpske (BiH) vraćen pošiljatelju u RH. Ističemo da ne postoji opasnost za ljude ili okoliš. Inspekcija zaštite okoliša uključena je u rješavanje predmeta te provodimo nadzor u tvrtkama koje su uključene u prekogranični promet otpadom a slijedom inspekcijskog nadzora u tvrtki 'Tipos resurs j.d.o.o.' u Varaždinu, po pozivu naše inspekcije uključeno je Ministarstvo unutarnjih poslova. O navedenom nismo u mogućnosti davati daljnje izjave zbog tijeka istrage. Tijekom dosadašnjih inspekcijskih postupanja utvrdili smo da je u BiH s odredištem u Derventi iz RH putem tvrtke 'Tipos resurs j.d.o.o' kao posrednika od najmanje jedne tvrtke iz RH upućeno oko 100 tona otpada - izvijestilo je tad Ministarstvo zaštite okoliša.

BiH kaže da je to bio medicinski otpad

Zanimljivo je da je do 15. listopada te godine direktorica bila Monika Stevanović, kasnije Šincek. A novi direktor je bio upravo Josip Šincek. S hrvatske strane nema javno dostupnih podataka o rezultatima istrage, pa ne znači da su ikad osuđeni. Naše Ministarstvo navelo je da je otpad imao ključni broj 19 02 03 što je izmiješani otpad sastavljen samo od neopasnog otpada, dok ga je Tipos Resurs u dokumentaciji opisao kao 'ostatke od plastične ambalaže'. No Republička ekološka inspekcija BiH utvrdila je da se među otpadom nalazi medicinski otpad, iako je dokumentacija bila za prekogranični promet neopasnim otpadom. Primatelj je bio Pramat plast iz Dervente. Kako su pisale Vesti.rs, otpad je uvezen u 'jumbo vrećama' od kojih su neke oštećene tijekom transporta pa su vjetar i životinje razbacale dio otpada. I to su prvo primijetili građani i prijavili.

Republička ekološka inspekcija BiH utvrdila je da tvrtka iz Dervente nije imala dozvolu za uvoz medicinskog otpada, ali je imala dokumentaciju za prekogranični uvoz otpada koji nije opasan. Prema evidenciji nadležnih službi BiH, 2014. godine derventski "Pramat plast" s istim je papirima u BiH uvezao 23 pošiljke sa ukupno 358 tona otpada. Tvrtka Pramat plast ispunila je sve što im je inspekcija naredila i u roku od 15 dana su vratili otpad Tipos resursu, no hrvatska carinska uprava je zadržala sve kamione i otpad. Nema informacija što se dalje dogodilo.

Zakonski nema prepreka

Zanimalo nas je kako tvrtka koja je bila pod istragom zbog izvoza otpada pod netočnom šifrom, i to medicinskog, može svejedno dobiti daljnje dozvole za gospodarenje otpadom. Odgovor je u Zakonu, koji gleda samo trenutno stanje. Činjenica da je Tipos Resurs bio predmet inspekcije i policijske istrage još 2014. sama po sebi pravno nije morala spriječiti izdavanje kasnijih dozvola. S jedne strane, ako je istraga obustavljena, nema zaprjeke za izdavanje novih dozvola. S druge strane, kako je cijela stvar bila 2014. godine, do 10. listopada 2022. godine, kad su dobili dozvolu Ličko - senjske županije, moguća zakonska ograničenja su već prošla.