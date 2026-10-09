Šincek je računao da će ga Dodić zaštititi: 'Zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško...'

Josip Šincek je kontaktirao mog muža preko društvenih mreža, rekla je Franciska Dodić na ispitivanju 2025. godine u Uskoku. Svjedoci kažu da su slavili skupa Novu godinu, Paško Dodić je Josipa Šinceka upoznao s Petrom Pripuzom kako bi Šincek uzimao od CIOS grupe plastiku, imali su zajedničku tvrtku, Dodići su dolazili u silos kao i u vlastiti kamenolom u Benkovcu gdje je otpad zakopan.

- Sad mu ni ova Franciska Dodić neće moći pomoći - rekao je jedan od vozača kolegi kad su komentirali da će inspekcija zatvoriti Gospić i što je Šincek sve napravio i u Benkovcu.

Nastavljaju pričati kako će Šincek morati platiti kaznu. Drugim riječima, kao da vjeruju da ga Franciska Dodić može spasiti od inspekcije ili nekakve istrage. No dok oni o tome pričaju, i sama Franciska Dodić je pod istragom, a prisluškuju i Paška Dodića. Šincek ih spominje i kad umiruje svog šogora Matiju Stevanovića oko posjeta inspekcija u Gospiću.

- Muče me ove budale, dobro znaš koje. Ne osjećam se dobro zbog toga. To nisu igre s privatnicima nego s državom - govori Matija Stevanović.

Šincek ga umiruje.

- Ne zamaram se ja s tim, riješit ćemo to. Imao sam deset krivičnih prijava u životu i dvanaest godina zatvora nad glavom pa sam to riješio. Dok imaš novac i renome, to se rješava. Nismo sami. Sad su počela pitanja zašto nitko nije zvao Draša, ni Pero, ni Paško. Sad će on dobiti gasa da će mu se zavrtjeti, samo da se Vlada sastavi - govori Josip Šincek.

Paško je očito Paško Dodić, neki izvori tvrde da je Pero Petar Pripuz, a Draš Andrija Mikulić. No nismo uspjeli naći potvrdu za to niti zašto bi 'Draš' mogao zaustaviti njihove probleme s inspekcijom i policijom. No treba uzeti u obzir da je tad šef Državnog inspektorata bio Andrija Mikulić koji Paška Dodića poznaje od djetinjstva, kako je rekao za 24sata. Par dana prije uhićenja, kad smo ga pitali je li istina da je tražio mito od Josipa Šinceka, rekao je da nije ali da ih je upoznao Paško Dodić.

- Našli smo se za istim stolom u jednom ugostiteljskom objektu. U tome trenutku sam već znao što će im se dogoditi jer sam bio dio task forcea koji je radio tu istragu, mi smo to s istražiteljima vodili. Nisam smio pokazati da je znam što oni rade kako ne bi ugrozio istragu - rekao nam je Mikulić.

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Dva dana kasnije je uhićen zbog jedne druge afere.

Inspekcija naredila uklanjanje

Naime, kako ih je policija pratila, čuli su i planove da prvi kamioni stignu u Benkovac i da se to sve zakopa. Pa su slikali dan prije dovoženja otpada, i nakon. Na kraju su zaključili da je Josip Šincek organizirao da plastični i dugi otpad dovezen u Benkovac, a riječ je o oko osam tisuća tona otpada, istovare u jamu kamenoloma u vlasništvu sad uhićenog Paška Dodića. Do sad se znalo da Uskok sumnja da su Monika Šincek i Franciska Dodić krivotvorile papirologiju koju je od njih tražila inspekcija zaštite okoliša. Za tu lokaciju je Monikina i Franciskina tvrtka imala građevinsku dozvolu za izgradnju objekta za skladištenje. I onda su, kako sumnja Uskok, prema toj dozvoli zakapali otpad i prekrivali ga. Da su to htjeli prikazati kao građevinske radove pokazuje i obrana Josipa Šinceka koji je istražiteljima rekao da je to sve građevinski materijal.

Tu je i razgovor sad uhićenog Doriana Šipoša sa Josipom Šincekom u kojem mu Šincek daje upute kako da sastavi dokumentaciju za 'gradilište' koje je zapravo odlagalište.

- Moramo imati inženjera u firmi Izox ili Plastruktor - govori Šipoša, misleći na Izoxeco, tvrtku Franciske Dodić i Monike Šincek.

Šincek mu govori da je Plastruktor izvođač radova i da to dogovori sa Monikom, te da napravi prijavu na par sati rada dnevno za plaću od 2.500 eura. Šipoša mu govori da 'ide pitati', na što mu Šincek odgovara da će ga zvati Paško Dodić kojem je Šincek već sve rekao.

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Analize iz 2024. godine pokazuju da nije točno da se u Benkovcu radi o građevinskom materijalu, inspekcija je pronašla i medicinski otpad kojeg je Tipos resurs uzimao od tvrtke Gajeta. A taj je otpad pak preuziman iz Opće bolnice Zabok i Opće bolnice Zadar. Franciska Dodić je u veljači 2025. godine tvrdila istražiteljima da nije znala ni za što od toga i da su je Šinceki prevarili, ali to ne može biti točno. Još 2024. godine im je Državni inspektorat naredio da uklone otpad iz Benkovca, a nadzorom 19. prosinca 2024. su utvrdili da otpad nije maknut s lokacije u vlasništvu Paška Dodića.

Šincek prebacio patent na Paška

Sama Franciska Dodić je Uskoku rekla da je Šincek na Paška Dodića prenio patent termo betona od otpada, a taj su brend nazvali Izoxeco. Tako im se zove i zajednička tvrtka, u kojoj su Franciska i Monika direktorice, no prije toga je to bila tvrtka obitelji Dodić koja se zvala Pado usluge.

Zanimljivo je da je Šincek u početku govorio da mu to sve namještaju jer mu netko želi uzeti vrijedne patente. No ovaj očito ni nije formalno njegov.

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