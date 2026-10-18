Šincek je računao na ‘gas’ čim Plenković sastavi Vladu!

Nije samo važno što se govori nego i tko govori. Kako bismo bolje razumjeli godine zakapanja ilegalnog otpada u Gospiću, Benkovcu, Varaždinu i Senju, tome trebamo pridodati i treću komponentu, koja je iznimno važna za razumijevanja konteksta: kad netko nešto govori. Istražitelji Uskoka u suradnji s policijom imali su barem godinu dana na tajnim mjerama praćenja i snimanja varaždinskog “poduzetnika” Josipa Šinceka i sve njegove kompanjone. Šincek je prvoosumnjičeni u aferi jer je preko svoje tvrtke Tipos Resurs ilegalno uvozio, ali i zakapao otpad u barem četiri navedena mjesta. Od toga je najveća količina ostavljena upravo u Gospiću - 37.000 tona, od čega oko 33.000 tona zakopanog otpada. I uvijek se otvara pitanje kako je to mogao, kako nije ranije zaustavljen, kako je to moglo godinama trajati, je li mu tko pomagao, jesu li istragom obuhvaćeni samo izvršitelji, ali ne i pomagači?