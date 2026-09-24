Šincekova tvrtka se preselila u silos prije nego ga je kupio. Iz HBOR-a kažu da nisu to odobrili

Otpad je u prostor silosa PPK Velebit, prema informacijama iz istrage, počeo stizati još 2020. godine. Kako smo već pisali, riječ je najmanje 4.800 tona otpada. Međutim, prema dostupnim informacijama, vlasnik silosa je bila Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR), ne Šinceki ili povezane tvrtke! Iako se češće spominje tvrtka Tipos Resurs, u ovim prvim danima dovoženja otpada, važnija je tvrtka Plastruktor, također osumnjičena u cijeloj raboti. U trenutku uhićenja, njen direktor je bio Ivica Vajdić, također osumnjičeni.

- Jedan dan mi je jedan od vozača rekao 'Jesi čuo da je Ivica direktor? Zamisli, on direktor' - govori za 24sata osoba upoznata s poslovanjem osumnjičenih tvrtki.

Sam Ivica Vajdić je stečajnom upravitelju tvrtke napisao u mailu da je sa svime upravljao Josip Šincek, a Uskoku je, prema informacijama 24sata, rekao 'Kao da i nisam direktor'. Prema informacijama 24sata, istražiteljima je rekao da je punomoć dao Moniki Šincek te da nijedan dokument za tvrtku nije potpisao.

Gospić: Silos i mjesto gdje je odložen otrovni i opasni otpad | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Doveo gradonačelnika, a nije ni bio vlasnik silosa

Da stvar bude apsurdnija, prema objavi Grada Gospića iz 2021. godine, u ožujku te godine pogon je posjetio tadašnji gradonačelnik Karlo Starčević. Josip i Monika Šincek se navode kao vlasnici Plastruktora, u silosu je već mljevena plastika s kojom Šincek i pozira. A Šinceki su s HBOR-om potpisali kupoprodajni ugovor 29. srpnja, znači gotovo četiri mjeseca nakon!

Foto: Grad Gospić

Zagrebačka banka odobrila je Tipos Resursu kredit 23. rujna iste godine, a oni su ju platili 6. listopada. Vlasništvo je upisano 11. listopada, a nekretnina u Gospiću upisana je kao osiguranje kredita Zagrebačke banke.

- Društvo Tipos Resurs dostavilo je 2019. godine ponudu za kupnju predmetnih nekretnina. HBOR nije prihvatio prvotno ponuđenu cijenu, već je zatražio njezino povećanje, nakon čega je konačno prihvaćena ponuda u iznosu od 1.682.400 kuna - rekli su iz HBOR-a za Index.

Foto: Grad Gospić

Prebacili sjedište godinu dana prije kupnje

No puno prije Vajdića, tu je Nenad Bakliža. On nije uhićen ni osumnjičen u ovoj aferi, a prema sudskom registru, bio je direktor od 2020. do 2024. godine. Prema podacima iz sudskog registra Trgovačkog suda, on je tvrtku osnovao 6. veljače 2020. godine u Varaždinu, a tad se zvala TIPOS TRANSPORTI I LOGISTIKA. Četiri mjeseca kasnije, Bakliža kao jedini član društva donosi odluku da se mijenja naziv i sjedište tvrtke, pa tako tvrtka postaje Plastruktor i seli se iz Varaždina u Gospić, Bilajsku 50. U povijesnom pregledu nema spomena Josipa ili Monike Šincek. S Trgovačkog suda u Rijeci su nam rekli da je taj upis proveden temeljem javnobilježničkog akta.

- Navedena promjena sjedišta društva upisana je u sudski registar rješenjem od 13. srpnja 2020. - kažu za 24sata sa tog suda.

Nazvali smo javnog bilježnika iz Varaždina koji je taj akt sastavio i ovjerio. On se, dakako, ne sjeća papira od prije šest godina, ali nam je opisao kako se radi taj postupak.

- Mi od vlasnika tvrtki ne tražimo kupoprodajni ugovor ili ugovor o zajmu po kojem mijenjamo adresu. Uzmemo podatke, usporedimo s identifikacijskim dokumentom i aktom o osnivanju i na temelju toga izdajemo dokument. Ono što vlasnik tvrtke mora jest predati kupoprodajni ugovor ili ugovor o zajmu Poreznoj - objasnio nam je.

Očekuje se sanacija ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću | Foto: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

'Nismo sklopili nikakav ugovor'

Poslali smo upit Poreznoj upravi je li Bakliža predao dokument kojim može na vlasništvu HBOR-a prijaviti sjedište svoje tvrtke, no do zaključka ovog teksta nismo dobili odgovor.

Iz HBOR-a su nam pak rekli da nisu s tvrtkom potpisali ništa što bi im dalo pravo da 2020. prebace tamo svoje sjedište.

- HBOR nije bio u poslovnom odnosu s društvom TIPOS TRANSPORTI I LOGISTIKA j.d.o.o., odnosno društvom Plastruktor d.o.o., niti je s navedenim društvima sklopio bilo kakav ugovor ili drugi dokument koji bi predstavljao osnovu za korištenje predmetnih nekretnina ili registraciju sjedišta na njihovoj adresi. HBOR je 2008. godine stupio u posjed predmetne nekretnine radi naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja prema društvu Lika d.d., koje je prethodno preuzelo PPK Velebit - kažu za 24sata.

Po ovome ispada da je su nesmetano dovozili otpad u državnu imovinu, i nitko ih nije zaustavio.

'Sve sam dogovarao sa Josipom Šincekom'

Plastruktor je, prema evidenciji, 7. srpnja 2020. godine, pod starim imenom zaveden u službeni Popisu uvoznika otpada koji ne podliježe notifikacijskom postupku. No činjenica da je neka tvrtka evidentirana kao uvoznik, prijevoznik, trgovac ili posrednik otpadom sama po sebi ne znači da na adresi svojeg sjedišta smije taj otpad istovariti i obrađivati. Propisi koji su vrijedili 2020. razlikovali su pojedine očevidnike od dozvole za gospodarenje otpadom. Kod djelatnosti koje su vezane uz obradu otpada bitni su i lokacija, postupak oporabe te vrste i količine otpada koje je dopušteno obrađivati. Međutim, nema javno dostupne nijedne dozvole po kojoj su te godine na adresi u Gospiću mogli zaprimati, skladištiti ili obrađivati otpad. Za svaku slučaj smo tražili Ministarstvo zaštite okoliša pregled arhiviranih očevidnika, no do zaključka teksta nismo dobili odgovor. Prva pronađena dozvola za gospodarenje otpadom na toj lokaciji izdana je tek dvije godine kasnije, i to Tipos resursu. Ne Plastruktoru. Međutim, kad im je Ličko - senjska županija i izdala dozvolu, 2022. godine, prema istrazi tamo se već nalazilo oko 6 tisuća tona otpada za koji prethodno nije bila ishođena dozvola za gospodarenje otpadom. Da je Plastruktorom zapravo upravljao Josip Šincek govori i svjedočanstvo još jednog osumnjičenog: Saše Kolarića. Kako 24sata doznaje, on je istražiteljima ispričao da je strojeve, koji su išli preko njegove firme, kupovao od Plastruktora i prodavao Tipos resursu, međutim sve je, kako je rekao, dogovarao sa Šincekom. I to još 2023. godine, kad je formalno prema sudskom registru direktor bio Bakliža.

Gospi:ć Lokacija bivšeg industrijskog kompleksa PPK Velebit gdje se nalaze velike količine opasnog otpada | Foto: Robert Anic/PIXSELL

On se spominje, prema informacijama 24sata, i u istrazi jer je jedan od vozača s njim komunicirao kad je prevozio otpad iz Varaždina u Gospić. Dva vozača, u razgovoru kojeg je snimio Uskok, pričaju o tome kako će Šincek u Gospiću napraviti što i u Varaždinu, da ništa više ne proizvodi nego samo trpa otpad te da misle da mu je plan natrpati otpad u silos dok ga netko ne prijavi kao i u Varaždinu pa dati 'petama vjetra'.

'Ne mogu vam dati broj'

Bakliža je danas, prema javno dostupnim informacijama, povezan samo s jednom humanitarnom udrugom kao tajnik. Kad smo nazvali udrugu, rečeno nam je da mogu prenijeti poruku, ali ne i dati kontakt.

- Ja Bakližu znam 30 godina, on je super čovjek. Puno nam pomaže. Je tajnik ali se uključuje u akcije ljeti, stvarno nam je od velike pomoći. Ne mogu vam dati broj prije nego pitam, ali napišite poruku i prenijet ću je - rekla nam je ženska osoba.

Javili smo mu se i preko društvenih mreža, međutim Nenad Bakliža zvan Biber nije odgovorio. S obzirom da nije osumnjičen ni uhićen, pitanje je je li i koliko je znao što se događa.