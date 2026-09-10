Obavijesti

News

Komentari 6
TAJNI RAZGOVORI O BENKOVCU: PLUS+

Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'

Piše Ivan Pandžić, Laura Šiprak,
Čitanje članka: 6 min
Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'
Foto: Požeški.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Uskok je slušao i Paška Dodića • Izvor blizak Ciosu tvrdi da ništa nije bilo sumnjivo jer su Šinceki imali dozvole • Pronađen i medicinski otpad

U kamenolom u Benkovcu, čiji je vlasnik zlatar Paško Dodić, stizao je mljeveni plastični, gumeni, neopasni i medicinski otpad. Dio otpada, među kojem je i medicinski otpad, prema Uskoku, dovozili su Ivica Pećina zvani Medo za 120 eura po danu te Ivica Vajdić. Taj otpad, prema snimljenim razgovorima osumnjičenih, dovozili su iz silosa PPK Velebit u Gospiću. Ostatak otpada su dovozili kamionima vozači kooperanata tvrtke CE-ZA-R, koja je dio Cios Grupe Petra Pripuza. Direktor CE-ZA-Ra je Željko Teufel, koji se baš poput Pripuza spominje u snimljenim razgovorima između Ivice Vajdića i Josipa Šinceka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'
LIJEPA NAŠA ZATROVANA

Opasni spojevi cure u Gospiću i Benkovcu: 'U izvorišu Biba su pronašli povećan dio antimona'

Uskok je objavio da su Šinceki i ekipa i u Benkovcu zakapali otpad na zemljištu zlatara Dodića. Mikroplastika i PFAS pronađeni su u zemlji
VIDEO Ovo je muškarac (46) koji je u Slatini ubio svoju ženu. Ona ga je prije toga prijavila?
ODVELI GA U ZATVOR

VIDEO Ovo je muškarac (46) koji je u Slatini ubio svoju ženu. Ona ga je prije toga prijavila?

Nakon što je ubio suprugu, muškarac je dočekao policajce u obiteljskoj kući. Policija je izvijestila da je žena usmrćena oštrim predmetom...
OLUJA POHARALA SLAVONIJU Vjetar čupao stabla i krovove, nestalo struje. Izbio je i požar!
NESTALO STRUJE

OLUJA POHARALA SLAVONIJU Vjetar čupao stabla i krovove, nestalo struje. Izbio je i požar!

Olujno nevrijeme pogodilo je Slavoniju, uzrokujući velike štete i brojne intervencije hitnih službi, a najviše poziva odnosilo se na oštećenja krovišta i pad stabala.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026