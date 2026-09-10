Uskok je slušao i Paška Dodića • Izvor blizak Ciosu tvrdi da ništa nije bilo sumnjivo jer su Šinceki imali dozvole • Pronađen i medicinski otpad
TAJNI RAZGOVORI O BENKOVCU: PLUS+
Šincekove upute za otpad: 'Zvat će te Paško, sve smo dogovorili.' 'Sve će se prekriti kamenom.'
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U kamenolom u Benkovcu, čiji je vlasnik zlatar Paško Dodić, stizao je mljeveni plastični, gumeni, neopasni i medicinski otpad. Dio otpada, među kojem je i medicinski otpad, prema Uskoku, dovozili su Ivica Pećina zvani Medo za 120 eura po danu te Ivica Vajdić. Taj otpad, prema snimljenim razgovorima osumnjičenih, dovozili su iz silosa PPK Velebit u Gospiću. Ostatak otpada su dovozili kamionima vozači kooperanata tvrtke CE-ZA-R, koja je dio Cios Grupe Petra Pripuza. Direktor CE-ZA-Ra je Željko Teufel, koji se baš poput Pripuza spominje u snimljenim razgovorima između Ivice Vajdića i Josipa Šinceka.
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