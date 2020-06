Sinčić ne želi da Bunjac dođe na njegovo mjesto u Europskom parlamentu: 'On je nasilnik'

Ivan Vilibor Sinčić, predsjednik Živog zida otkrio je zašto se pomirio s Ivanom Pernarom, zašto je svoju djecu ipak cijepio parcijalno i kako bi riješio koronakrizu u Hrvatskoj

<p>Predsjednik Živog zida <strong>Ivan Vilibor Sinčić </strong>i <strong>Ivan Pernar </strong>odnedavno su opet zajedno na izbornoj listi. </p><p>Prilikom njihovog razlaza padale su žestoke riječi, a Sinčić je objasnio zbog čega su se pomirili: </p><p>- Pernar i Živi zid uvijek su imali isti politički program. On se ispričao - rekao je. </p><p>Ivan Pernar nazivao je Sinčićevu suprugu, <strong>Vladimiru Palfi</strong>, direktoricom. No, on je prešao preko toga: </p><p>- Budućnost Hrvatske je puno važnija od osobnih razmirica. Programski se nismo nikad razišli, samo osobno. Preko toga smo prešli radi interesa društva. </p><p>Sinčić je prijavu Dominika Vuletića u<a href="https://dnevnik.hr/vijesti/parlamentarni-izbori-2020/ivan-vilibor-sincic-predsjednik-zivog-zida-u-dnevniku-nove-tv-objasnio-zasto-se-pomirio-s-ivanom-pernarom---610666.html" target="_blank"> Dnevniku Nove TV</a> opisao kao slučaj koji treba gledati u kontekstu izbora. </p><p>- Prijava je došla na dan zaključenja lista. Ako istraga pokaže da je kriv, bit će najstrože sankcioniran - rekao je Sinčić. </p><p>Kakvu poruku stranka šalje time što se odmah nije reagiralo, Sinčić je odgovorio: </p><p>- Šalje se poruka da se nešto možda dogodilo, mi to ne znamo. </p><p>Kaže, kako su protiv uvođenja eura te tvrdi da nam u slučaju krize Europa neće pomoći, Sinčić dvoji i o pomoći Europske unije koja se spominjala. </p><p>- Koji novac? Austrija i Nizozemska su protiv. To nije dar, to je dug - rekao je. </p><p>Uz to, smatra da bi nam bilo bolje da nismo dio Europske unije i da bismo si u slučajevima ovakvih kriza mogli pomoći sami, kao što si pomaže i Velika Britanija. </p><h2>Cijepljenje djece </h2><p>Sinčić je rekao kako Živi zid želi standarde kao što su na zapadu, odnosno da cijepljenje ne bude obavezno. Priznaje kako su svu svoju djecu cijepili parcijalno. </p><p>- To je poznato. Struku poštujem, neću o struci ovdje raspravljati. S liječnicima smo raspravljali koje cjepivo dati, a koje ne - objašnjava. </p><h2>Koronakriza</h2><p>Za koronakrizu, Sinčić kaže da je pokazala da postoje dvostruki standardi.</p><p>Komentirao je i susret premijera Plenkovića s Novakom Đokovićem: </p><p>- On je bio u bliskom ili direktnom kontaktu, a ljudi koji su dolazili u Hrvatsku morali su u karantenu dva tjedna, iako su možda bili kilometrima daleko od zaraze.</p><p>Zaključuje da mjere moraju biti minimalne kako bi i šteta za gospodarstvo bila što manja jer će virus trajno biti ovdje. </p><p>Sinčić je i objasnio svoj povratak u Hrvatsku ukoliko bude izabran na parlamentarnim izborima. Kaže kako traži pravne načine da napusti Europski parlament.</p><p>U slučaju njegove ostavke na mjesto u Europskom parlamentu došao bi Branimir Bunjac koji se također razišao sa Živim zidom no, Sinčić to ne želi.</p><p>- On kao nasilnik ne smije dobiti taj mandat - rekao je. </p>