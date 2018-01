Sinčić: Pitanje je trenutka kad će i SDP poći putem HNS-a...

Rejting vam nezaustavljivo raste. Što je glavni razlog?

Ljudi polagano, ali sigurno vide u nama opoziciju sustavu koji ih mrcvari zadnjih 25 godina. Ljudi žele drukčiju politiku od one koju su gledali sve ove godine.

Shvatili su da problem nije jedna stranka ili jedan čovjek, da je problem u samom sustavu kao takvom, a jedini koji ga žele mijenjati smo mi iz Živog zida. Živi zid nije samo politika, nije samo stranka, to je način života.

Bojite li se da bi se taj balon mogao ispuhati?

Naš rejting nije nastao preko noći niti je stvoren uz pomoć PR gurua ili medija. Samim time, on ne može pasti preko noći. Imajte na umu da Živi zid djeluje već godinama, od predsjedničkih izbora, parlamentarnih i na kraju lokalnih. Mi nismo instant stranka za jednokratnu uporabu nego dugoročna ideja s jasnim ciljevima. Nikad nije postojala na našoj političkoj sceni stranka poput Živog zida i sad kad se pojavila, ljudi polako uviđaju kakva besmislena politika se vodila svih ovih godina.

Opasno pušete za vratom SDP-u, u Rijeci ste ih pretekli. Možete li ih srušiti i čime?

Iskrenim zalaganjem za one koje SDP u teoriji predstavlja, a u praksi nije učinio ništa ili jako malo da im pomogne. Pritom mislimo prvenstveno na dužnike, ovršenike i obespravljene. Prava socijaldemokratska opcija trebala bi uvijek stajati na strani malih poduzetnika, a mi smo godinama gledali kako i država i banke uništavaju domaće OPG-ove, obrte i male tvrtke, a idu na ruku Todoriću i sličnima.

Tvrdite da će Živi zid prije ili kasnije osvojiti vlast. Kad bi to, po vašoj procjeni, moglo biti?

To ne ovisi o nama nego o biračima. Što će se prije probuditi iz kolektivne hipnoze, prije će Živi zid doći na vlast. Nemam pogled u budućnost da mogu reći datum ili godinu kad će se to dogoditi. No spremni smo na dugoročnu borbu i ništa manje od promjene cjelokupnog sustava za nas nije opcija.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Za vlast morate imati 76 ruku. Kako bez koalicije s HDZ-om, ili SDP-om, ili Mostom?

Polazite od pogrešne pretpostavke, da se ‘raspored’ u Saboru neće mijenjati, ali hoće, i to vrlo brzo. Cilj nam je na kratke staze postati najjača oporbena stranka, a na duge formirati vlast. Samo je pitanje trenutka kad će i SDP poći putem HNS-a. Tad je naša pobjeda samo pitanje vremena.

Tko bi vam bio prihvatljiviji: Plenković, Bernardić ili Petrov?

Niti jedan od njih nije spreman staviti interese naših građana iznad interesa stranih banaka i centara moći. Samim time, niti jedan od njih nije nam prihvatljiv kao potencijalni partner. Takva koalicija je i nemoralna i besmislena.

Osvojite li vlast, na kojoj funkciji vidite sebe i Pernara?

Jasno je koju funkciju nosi predsjednik stranke kad ta stranka sastavlja Vladu. Kolegu Pernara vidim na ključnome mjestu u izvršnoj ili zakonodavnoj vlasti.

Na što će se Živi zid fokusirati u 2018. godini?

Snage ćemo usmjeriti na borbu protiv korupcije te na prijedloge reorganizacije i jačanja institucija. Predat ćemo u proceduru više zakona na kojima radimo, a jedan od najvažnijih omogućit će bolji život umirovljenika uvođenjem zajamčene minimalne mirovine.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Zbog granice sa Slovenijom premijera ste nazvali kukavicom i upitali ga ima li Hrvatska mornaricu. Neki misle, to je pretjerano i huškački. Slažete li se s tim?

Svaki hrvatski građanin, a pogotovo zastupnik, mora tražiti od hrvatskih institucija da rade svoj posao. Posao policije i Oružanih snaga upravo je čuvanje teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta nad zemljom i morem koji pripadaju Hrvatskoj.

Kako bi Živi zid riješio spor?

Ne vjerujem da će se problem riješiti dok se ne zamijene garniture političara u obje zemlje. Slovenski političari mjesecima tupe kako se Hrvatska mora pridržavati odluke arbitraže, što nije točno. Slovenija je varala u procesu jer je pokušala utjecati na suce i Hrvatska se s pravom povukla iz arbitraže. Mi inzistiramo na nastavku bilateralnih razgovora i odbacujemo pritisak Europske unije, koja nas želi prisiliti na prihvaćanje odluka arbitraže. Hrvatska tu ne smije popustiti jer je u pravu.

Priča se da je Živi zid projekt Milijana Brkića i da on njime upravlja. Vaš komentar?

Hahaha. Ako bi netko htio da Živi zid ne postoji na političkoj sceni, onda su to sigurno vodeći ljudi iz HDZ-a. Ali hvala na pitanju. Živi zid je proizašao iz naroda kao reakcija na loše politike koje su uništile nadu tisućama mladih ljudi u ovoj predivnoj zemlji. Mi smo projekt hrvatske mladosti željne boljeg života i projekt hrvatskog naroda.

Najavljene su izmjene poslovnika Sabora. Žele urediti stanke i mijenjati pravila o replikama. Podržavate li to?

Evidentno je da vladajućima ne odgovara način i količina rasprava u kojima sudjeluje dio oporbe koja se odnedavno prvi put našla u Saboru. Otvaraju se teme o kojima se tamo nikad nije govorilo. Ruše se tabui. Nema nedodirljivih. Nema kompromisa prema kriminalu. Javnosti je Sabor postao zanimljiv. Osvježavajuć. Sve više ljudi prati rasprave, a to nekome očito smeta. Sad mala grupa ljudi prema naputku s vrha kreira nova pravila u parlamentu kako bi smanjila utjecaj te male ali hrabre skupine zastupnika. Ali imamo jednu poruku za njih: nećete nas uspjeti ušutkati!

Foto: Robert Anic/PIXSELL

Imate dvoje male djece. Koliko vam je roditeljstvo promijenilo život?

Roditeljstvo mi je mnogo promijenilo život, sad su uz sve brojnije obveze tu još dva mala bića koja ne razumiju odgodu. To je osjećaj koji ništa ne može zamijeniti, ponekad ih samo promatramo kad spavaju ili se igraju i ne možemo vjerovati da su naši i da je čovjek u stanju stvoriti nešto tako savršeno.

Pomažete li supruzi i u čemu najviše?

U svemu pomažem supruzi kao i ona meni.

Jeste li liberalni ili konzervativni roditelji?

Oni su još premali da govorimo o odgoju, zasad mi je najvažnije da se osjećaju sigurno i voljeno.

Jeste li cijepili svoju djecu?

Nakon konzultacija s medicinskom strukom donosimo odluku o svakom pojedinom cjepivu. Hrvatska se mora ugledati na učinkovitiji sustav cijepljenja baziran na slobodnom izboru kakav ima zapadna Europa, a ne na prisili koja ruši povjerenje u sustav cijepljenja.